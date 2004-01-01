Робокар Поли: Приключение в Пустыне!
Режиссер:Ом Джун-ён
Жанры: Приключения, Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Приключения, Анимация.
Возраст: Детям.
Джин создает устройство, изменяющее размеры, и случайно уменьшает всю команду. Дрони, Китон и Сэнди спасают заблудившегося в пустыне Бака, а Майа и Ханна отправляются в город на поиски очень редкого цветка, где попадают в песчаную бурю.
Продолжительность:50 мин
Сценарий:Ли Дон-у
Производство:Корея Южная
Ограничения:0+
Ограничения:0+
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!