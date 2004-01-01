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Робокар Поли: Приключение в Пустыне!

Режиссер:Ом Джун-ён
Жанры: Приключения, Анимация.
Возраст: Детям.

Джин создает устройство, изменяющее размеры, и случайно уменьшает всю команду. Дрони, Китон и Сэнди спасают заблудившегося в пустыне Бака, а Майа и Ханна отправляются в город на поиски очень редкого цветка, где попадают в песчаную бурю.

Продолжительность:50 мин
Сценарий:Ли Дон-у
Производство:Корея Южная
Ограничения:0+
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 14 по 15 декабря
11:30 (150)
c 16 по 17 декабря
11:30 (200)

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