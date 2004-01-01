Робокар Поли: Приключение в Пустыне!

Режиссер: Ом Джун-ён

Жанры: Приключения, Анимация.

Возраст: Детям.

Джин создает устройство, изменяющее размеры, и случайно уменьшает всю команду. Дрони, Китон и Сэнди спасают заблудившегося в пустыне Бака, а Майа и Ханна отправляются в город на поиски очень редкого цветка, где попадают в песчаную бурю.

Продолжительность: 50 мин

Сценарий: Ли Дон-у

