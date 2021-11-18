Робокар Поли. Новое приключение!
Режиссер: Ом Джун-ён
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Отважная команда машинок-спасателей готова помочь всем — и застрявшему на дереве другу, и незнакомому потерявшему память дрону. А теперь ещё им помогает Джин в своём новом суперкостюме.
Продолжительность:40 мин
Производство:Корея Южная
Ограничения:0+
Дата релиза:18 ноября 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:18 ноября 2021
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