Робокар Поли. Новое приключение! Режиссер: Ом Джун-ён

Жанры: Анимация. Отважная команда машинок-спасателей готова помочь всем — и застрявшему на дереве другу, и незнакомому потерявшему память дрону. А теперь ещё им помогает Джин в своём новом суперкостюме. Продолжительность: 40 мин Производство: Корея Южная

Ограничения: 0+

Дата релиза: 18 ноября 2021

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