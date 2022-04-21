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Ресторан по понятиям

Режиссер:Давид Дадунашвили
Жанры: Комедия, Криминал.

С 21 апреля Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» приглашает на киноверсию популярного комедийного сериала «Ресторан по понятиям» с Владимиром Вдовиченковым, Дмитрием Дюжевым, Владимиром Сычевым и Иваном Кокориным в главных ролях. Комедия о четырех преступниках, которые хотят завязать с криминальным миром, но решают напоследок провернуть крупное дело. Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев впервые играют вместе после «Бригады».

Шустрый — первоклассный вор. Отсидев 6 лет за неудачно вскрытый сейф, он решает начать вести законопослушный образ жизни. Но выясняется, что это не так-то просто: новую работу быстро найти не получается, и даже родной брат относится к Шустрому свысока. Тогда ему в голову приходит гениальная идея — провернуть последнее ограбление, но так, чтобы средств хватило на всю жизнь. Для этого он решает арендовать ресторан, находящийся по соседству с коммерческим банком, и обратиться за помощью к бывшим сокамерникам: альфонсу-мошеннику Кощею, хулигану-драчуну Кувалде и наивному похитителю животных Кильке. Парни намереваются сделать подкоп к хранилищу, но неожиданно их заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Гайк Асатрян
В ролях:Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Владимир Сычев, Иван Кокорин, Ирина Темичева, Михаил Тарабукин, Виктория Богатырёва, Уиллиам Ламберти, Теона Дольникова, Максим Коновалов
Музыка:Арташес Андреасян
Производство:Россия
Ограничения:16+
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
21 апреля
18:50 (от 170 р.)
22 апреля
17:50 (от 170 р.)
c 23 по 24 апреля
18:50 (от 200 р.)
c 25 по 26 апреля
18:50 (от 150 р.)
27 апреля
17:35 (от 150 р.)

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