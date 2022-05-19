Решала: Брат

Режиссер: Александр Амиров

Жанры: Боевик, Драма, Триллер.

Каша твердо решает начать жизнь с чистого листа, но прошлое не готово так просто его отпустить. Опасные люди являются за ним прямо в реабилитационный центр, и с этого момента Каше приходится пуститься в бега. Вернувшись в родной город, он попытается спасти не только себя и своего брата, попавшего в тюрьму, но и девушку Асю, которую, как и его когда-то, стремительно затягивает водоворот зависимости и криминала.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Евгений Замалиев, Александр Кузьминов, Александр Фролов

В ролях: Александр Фролов, Анастасия Акатова, Константин Озеров, Мосэ Куртанидзе, Дмитрий Власкин Сергей Гордейчук, Руслан Балакшиев, Александр Кузьминов, Евгения Симонова, Людмила Казагаева

Музыка: Александр Соколов