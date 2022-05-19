Решала: Брат
Режиссер:Александр Амиров
Жанры: Боевик, Драма, Триллер.
Жанры: Боевик, Драма, Триллер.
Каша твердо решает начать жизнь с чистого листа, но прошлое не готово так просто его отпустить. Опасные люди являются за ним прямо в реабилитационный центр, и с этого момента Каше приходится пуститься в бега. Вернувшись в родной город, он попытается спасти не только себя и своего брата, попавшего в тюрьму, но и девушку Асю, которую, как и его когда-то, стремительно затягивает водоворот зависимости и криминала.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Евгений Замалиев, Александр Кузьминов, Александр Фролов
В ролях:Александр Фролов, Анастасия Акатова, Константин Озеров, Мосэ Куртанидзе, Дмитрий Власкин Сергей Гордейчук, Руслан Балакшиев, Александр Кузьминов, Евгения Симонова, Людмила Казагаева
Музыка:Александр Соколов
В ролях:Александр Фролов, Анастасия Акатова, Константин Озеров, Мосэ Куртанидзе, Дмитрий Власкин Сергей Гордейчук, Руслан Балакшиев, Александр Кузьминов, Евгения Симонова, Людмила Казагаева
Музыка:Александр Соколов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 мая 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:19 мая 2022
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