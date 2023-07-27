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Реинкарнация. Новая глава

Режиссер:Даина Рейд
Жанры: Драма, Ужасы.

Сара переживает смерть пожилого отца и не горит желанием общаться с содержащейся в доме престарелых матерью. Однажды её семилетняя дочь Миа находит кролика и вскоре начинает очень странно себя вести, утверждая, что теперь её зовут Элис. А когда женщина навещает страдающую от деменции маму, та сразу же узнаёт внучку, которую она никогда не видела, и называет её Элис.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Ханна Кент
В ролях:Сара Снук, Лили Латорре, Дэймон Херриман, Грета Скакки, Нил Мелвилл, Кэтерин Слэттери, Хьюго Сойса, Наоми Рукавина, Джорджина Найду, Мориал Сперим
Музыка:Марк Брэдшоу, Маркус Уэйл
Производство:Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июля 2023
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