Реинкарнация. Новая глава

Режиссер: Даина Рейд

Жанры: Драма, Ужасы.

Сара переживает смерть пожилого отца и не горит желанием общаться с содержащейся в доме престарелых матерью. Однажды её семилетняя дочь Миа находит кролика и вскоре начинает очень странно себя вести, утверждая, что теперь её зовут Элис. А когда женщина навещает страдающую от деменции маму, та сразу же узнаёт внучку, которую она никогда не видела, и называет её Элис.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Ханна Кент

В ролях: Сара Снук, Лили Латорре, Дэймон Херриман, Грета Скакки, Нил Мелвилл, Кэтерин Слэттери, Хьюго Сойса, Наоми Рукавина, Джорджина Найду, Мориал Сперим

Музыка: Марк Брэдшоу, Маркус Уэйл