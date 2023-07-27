Реинкарнация. Новая глава
Режиссер:Даина Рейд
Жанры: Драма, Ужасы.
Жанры: Драма, Ужасы.
Сара переживает смерть пожилого отца и не горит желанием общаться с содержащейся в доме престарелых матерью. Однажды её семилетняя дочь Миа находит кролика и вскоре начинает очень странно себя вести, утверждая, что теперь её зовут Элис. А когда женщина навещает страдающую от деменции маму, та сразу же узнаёт внучку, которую она никогда не видела, и называет её Элис.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Ханна Кент
В ролях:Сара Снук, Лили Латорре, Дэймон Херриман, Грета Скакки, Нил Мелвилл, Кэтерин Слэттери, Хьюго Сойса, Наоми Рукавина, Джорджина Найду, Мориал Сперим
Музыка:Марк Брэдшоу, Маркус Уэйл
В ролях:Сара Снук, Лили Латорре, Дэймон Херриман, Грета Скакки, Нил Мелвилл, Кэтерин Слэттери, Хьюго Сойса, Наоми Рукавина, Джорджина Найду, Мориал Сперим
Музыка:Марк Брэдшоу, Маркус Уэйл
Производство:Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июля 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!