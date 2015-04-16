Реальные упыри (оригинальная версия с субтитрами)

Режиссер: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

Жанры: Комедия, Ужасы.

История жизни Виаго, Дикона и Владислава — трёх соседей и по совместительству бессмертных вампиров, которые всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

В ролях: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Джонатан Бруг, Кори Гонсалес-Макуэр, Стью Рутерфорд, Бен Френшам, Джеки ван Бик, Елена Стейко, Джейсон Хойте, Карен О’Лири

Музыка: Plan 9