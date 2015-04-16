Реальные упыри (оригинальная версия с субтитрами)
Режиссер:Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
Жанры: Комедия, Ужасы.
Жанры: Комедия, Ужасы.
История жизни Виаго, Дикона и Владислава — трёх соседей и по совместительству бессмертных вампиров, которые всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
В ролях:Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Джонатан Бруг, Кори Гонсалес-Макуэр, Стью Рутерфорд, Бен Френшам, Джеки ван Бик, Елена Стейко, Джейсон Хойте, Карен О’Лири
Музыка:Plan 9
В ролях:Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Джонатан Бруг, Кори Гонсалес-Макуэр, Стью Рутерфорд, Бен Френшам, Джеки ван Бик, Елена Стейко, Джейсон Хойте, Карен О’Лири
Музыка:Plan 9
Производство:Новая Зеландия
Ограничения:16+
Дата релиза:16 апреля 2015
Ограничения:16+
Дата релиза:16 апреля 2015
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