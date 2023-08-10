Развод по-геймерски
Режиссер:Хьюго П. Томас
Жанры: Комедия, Драма.
Жанры: Комедия, Драма.
В свои 14 лет Джордан и Патрик пережили настоящую трагедию: у них сломалась их любимая PlayStation. Казалось бы, не велика потеря, но в глуши на юге Франции достать новую игровую консоль не так-то просто. Отчаянные времена требуют отчаянных мер: парни решают симулировать страшную болезнь и открыть онлайн-сбор средств на лечение, которые, конечно же, пойдут на покупку новой приставки. Ставки высоки: ведь если об их афере узнают, ребятам уже будет не до игр.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Жюль Люган, Хьюго П. Томас
В ролях:Ванесса Паради, Эван Бурдель, Ной Зандуш, Алаис Бертран, Клара Мачадо, Орельен Мулен, Мари Сальвета, Франк Роперс, Мариэль Готье, Флориан Фрескет
Музыка:Лайонел Флэйрс, Бенуа Ро, Франсуа Вильвиль
В ролях:Ванесса Паради, Эван Бурдель, Ной Зандуш, Алаис Бертран, Клара Мачадо, Орельен Мулен, Мари Сальвета, Франк Роперс, Мариэль Готье, Флориан Фрескет
Музыка:Лайонел Флэйрс, Бенуа Ро, Франсуа Вильвиль
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:10 августа 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:10 августа 2023
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