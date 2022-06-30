Развод. Фильм первый

Режиссер: Константин Колесов

Жанры: Комедия.

Молодая семья пробыла в таком статусе недолго: друг в друге Витя и Илона замечают только недостатки, постоянно ругаются и, в конце концов, разводятся… От их некогда счастливой семьи осталась лишь купленная в ипотеку квартира, которую сложно продать из-за перепланировки. На самом деле у легкомысленных Вити и Илоны не было времени толком изучить друг друга: они поженились практически сразу после знакомства и тогда же обзавелись злополучной квартирой, а теперь не знают, как им быть. Квартира есть, чувств нет… кажется, что главная интрига лишь в том, что произойдёт раньше: продажа проблемной квартиры, или бывшие супруги окончательно доведут друг друга в четырёх стенах.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Антон Косьмин, Марат Дулатов

В ролях: Анна Глаубэ, Антон Шурцов, Иван Купреенко, Алёна Савастова, Надежда Паршина, Алексей Симонов, Анна Глазкова, Наталья Суркова, Олег Кассин, Артур Бичахчян

Музыка: Дмитрий Селипанов