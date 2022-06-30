Развод. Фильм первый
Режиссер:Константин Колесов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Молодая семья пробыла в таком статусе недолго: друг в друге Витя и Илона замечают только недостатки, постоянно ругаются и, в конце концов, разводятся… От их некогда счастливой семьи осталась лишь купленная в ипотеку квартира, которую сложно продать из-за перепланировки. На самом деле у легкомысленных Вити и Илоны не было времени толком изучить друг друга: они поженились практически сразу после знакомства и тогда же обзавелись злополучной квартирой, а теперь не знают, как им быть. Квартира есть, чувств нет… кажется, что главная интрига лишь в том, что произойдёт раньше: продажа проблемной квартиры, или бывшие супруги окончательно доведут друг друга в четырёх стенах.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Антон Косьмин, Марат Дулатов
В ролях:Анна Глаубэ, Антон Шурцов, Иван Купреенко, Алёна Савастова, Надежда Паршина, Алексей Симонов, Анна Глазкова, Наталья Суркова, Олег Кассин, Артур Бичахчян
Музыка:Дмитрий Селипанов
В ролях:Анна Глаубэ, Антон Шурцов, Иван Купреенко, Алёна Савастова, Надежда Паршина, Алексей Симонов, Анна Глазкова, Наталья Суркова, Олег Кассин, Артур Бичахчян
Музыка:Дмитрий Селипанов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:30 июня 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:30 июня 2022
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