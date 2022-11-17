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Райский город

Режиссер:Чак Рассел
Жанры: Боевик, Триллер.

Наемный убийца Райан Свон проникнет в криминальный мир Гавайских островов, чтобы отомстить главарю банды, который убил его отца.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Эдвард Дрэйк, Кори Лардж, Чак Рассел
В ролях:Блейк Дженнер, Джон Траволта, Брюс Уиллис, Прая Лундберг, Кори Лардж, Стивен Дорфф, Эмбер Абара, Брэнскомб Ричмонд, Кейт Кацман, Лоренцо Антонуччи
Музыка:Сэм Юинг
Производство: США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 ноября 2022
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