Райский город Режиссер: Чак Рассел

Жанры: Боевик, Триллер. Наемный убийца Райан Свон проникнет в криминальный мир Гавайских островов, чтобы отомстить главарю банды, который убил его отца. Продолжительность: 92 мин Сценарий: Эдвард Дрэйк, Кори Лардж, Чак Рассел

В ролях: Блейк Дженнер, Джон Траволта, Брюс Уиллис, Прая Лундберг, Кори Лардж, Стивен Дорфф, Эмбер Абара, Брэнскомб Ричмонд, Кейт Кацман, Лоренцо Антонуччи

Музыка: Сэм Юинг Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 17 ноября 2022

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