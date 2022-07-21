Пёс-самурай и город кошек
Режиссер:Крис Бэйли, Марк Куцир, Роб Минкофф
Жанры: Боевик, Комедия, Анимация, Семейный.
Жанры: Боевик, Комедия, Анимация, Семейный.
Хэнк — смелый пёс, мечтающий стать самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица Земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками великого воина. Только так у него появится шанс победить в эпической битве с могущественным врагом, вооруженным от усов до хвоста.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Эд Стоун, Нэйт Хоппер, Мэл Брукс
В ролях:Майкл Сера, Сэмюэл Л. Джексон, Рики Джервэйс, Кайли Куиока, Мэл Брукс, Джордж Такей, Габриэль Иглесиас, Аасиф Мандви, Джимон Хонсу, Мишель Йео, 43 актера
Музыка:Беар Маккрири
В ролях:Майкл Сера, Сэмюэл Л. Джексон, Рики Джервэйс, Кайли Куиока, Мэл Брукс, Джордж Такей, Габриэль Иглесиас, Аасиф Мандви, Джимон Хонсу, Мишель Йео, 43 актера
Музыка:Беар Маккрири
Производство:Великобритания, Китай, Канада, США
Ограничения:6+
Дата релиза:21 июля 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:21 июля 2022
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