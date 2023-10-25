Пять ночей с Фредди
Режиссер:Эмма Тамми
Жанры: Драма, Ужасы.
Жанры: Драма, Ужасы.
Пытаясь сохранить опекунство над сестрёнкой, Майк Шмидт устраивается работать ночным охранником в «Freddy Fazbear’s» — некогда популярный, но ныне закрытый семейный развлекательный центр. Несколько лет назад, когда Майк был ещё ребёнком, его младшего брата похитил неизвестный, и к этому событию парень снова и снова возвращается во сне, пытаясь вспомнить лицо похитителя. На новой работе в его снах появляются новые подробности — кажется, это место хранит зловещие тайны.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Сет Каддебэк, Эмма Тамми, Скотт Коутон
В ролях:Джош Хатчерсон, Пайпер Рубио, Элизабет Лэил, Мэттью Лиллард, Мэри Стюарт Мастерсон, Кэт Коннер Стерлинг, Дэвид Линд, Кристиан Стоукс, Джозеф Поликуин, Грант Фили
Музыка:The Newton Brothers
В ролях:Джош Хатчерсон, Пайпер Рубио, Элизабет Лэил, Мэттью Лиллард, Мэри Стюарт Мастерсон, Кэт Коннер Стерлинг, Дэвид Линд, Кристиан Стоукс, Джозеф Поликуин, Грант Фили
Музыка:The Newton Brothers
Производство:США
Ограничения:13+
Дата релиза:25 октября 2023
Ограничения:13+
Дата релиза:25 октября 2023
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