Пять ночей с Фредди

Режиссер: Эмма Тамми

Жанры: Драма, Ужасы.

Пытаясь сохранить опекунство над сестрёнкой, Майк Шмидт устраивается работать ночным охранником в «Freddy Fazbear’s» — некогда популярный, но ныне закрытый семейный развлекательный центр. Несколько лет назад, когда Майк был ещё ребёнком, его младшего брата похитил неизвестный, и к этому событию парень снова и снова возвращается во сне, пытаясь вспомнить лицо похитителя. На новой работе в его снах появляются новые подробности — кажется, это место хранит зловещие тайны.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Сет Каддебэк, Эмма Тамми, Скотт Коутон

В ролях: Джош Хатчерсон, Пайпер Рубио, Элизабет Лэил, Мэттью Лиллард, Мэри Стюарт Мастерсон, Кэт Коннер Стерлинг, Дэвид Линд, Кристиан Стоукс, Джозеф Поликуин, Грант Фили

Музыка: The Newton Brothers