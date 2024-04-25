Пушистые спасатели: Новая команда

Режиссер: Рикард Куссо, Таня Венсан

Жанры: Приключения, Анимация.

Мэгги стала настоящим супергероем. Но с тех пор, когда она впервые надела маску, преступность в городе практически исчезла. Теперь ей то и дело приходится раздавать автографы, считать налоги и участвовать в разных шоу.

Такая жизнь слишком скучна для супергероя, но однажды злой гений решил захватить город, в котором все слишком уж расслабились. Теперь Мэгги и ее новая команда супергероев получили достойного противника.

Продолжительность: 81 мин

Сценарий: Доминик Моррис

В ролях: Дебора Мэйлман, Дэвид Уэнэм, Эд Оксенбульд, Марк Коулз Смит, Элизабет Каллен, Дэн Брумм, Грант Деньер

Музыка: Эк Кинмонт