Пушистые спасатели: Новая команда
Режиссер:Рикард Куссо, Таня Венсан
Жанры: Приключения, Анимация.
Жанры: Приключения, Анимация.
Мэгги стала настоящим супергероем. Но с тех пор, когда она впервые надела маску, преступность в городе практически исчезла. Теперь ей то и дело приходится раздавать автографы, считать налоги и участвовать в разных шоу.
Такая жизнь слишком скучна для супергероя, но однажды злой гений решил захватить город, в котором все слишком уж расслабились. Теперь Мэгги и ее новая команда супергероев получили достойного противника.
Продолжительность:81 мин
Сценарий:Доминик Моррис
В ролях:Дебора Мэйлман, Дэвид Уэнэм, Эд Оксенбульд, Марк Коулз Смит, Элизабет Каллен, Дэн Брумм, Грант Деньер
Музыка:Эк Кинмонт
В ролях:Дебора Мэйлман, Дэвид Уэнэм, Эд Оксенбульд, Марк Коулз Смит, Элизабет Каллен, Дэн Брумм, Грант Деньер
Музыка:Эк Кинмонт
Производство:Австралия
Ограничения:6+
Дата релиза:25 апреля 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:25 апреля 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!