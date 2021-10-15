Пушистые спасатели
Режиссер:Рикард Куссо
Жанры: Фэнтези, Анимация, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Анимация, Семейный.
Мэгги, ленивый пушистик, вскоре после таинственного исчезновения своего мужа случайно спасает на глазах у всего города малыша-недотепу, который возомнил себя супергероем. Восторженная толпа тут же объявляет Мэгги Чудо-женщиной. Выяснив, что звёздный статус даёт ей доступ к полицейским архивам, она начинает поиски оставшихся ключей к разгадке местонахождения ее любимого. Вскоре пушистые жители города объединяются в одну команду для проведения спасательной миссии.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Matthew James Kinmonth
В ролях:Дебора Мэйлман, Эд Оксенбульд, Фрэнк Вудли, Джудит Люси, Джордж Пуллар, Кейт Мерфи, Томас Ларкин, Adam Lochowicz, Шарлотта Стент, Рикард Куссо
Музыка:Эк Кинмонт
В ролях:Дебора Мэйлман, Эд Оксенбульд, Фрэнк Вудли, Джудит Люси, Джордж Пуллар, Кейт Мерфи, Томас Ларкин, Adam Lochowicz, Шарлотта Стент, Рикард Куссо
Музыка:Эк Кинмонт
Производство:Австралия
Ограничения:6+
Дата релиза:15 октября 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:15 октября 2021
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