Пушистые спасатели

Режиссер: Рикард Куссо

Жанры: Фэнтези, Анимация, Семейный.

Мэгги, ленивый пушистик, вскоре после таинственного исчезновения своего мужа случайно спасает на глазах у всего города малыша-недотепу, который возомнил себя супергероем. Восторженная толпа тут же объявляет Мэгги Чудо-женщиной. Выяснив, что звёздный статус даёт ей доступ к полицейским архивам, она начинает поиски оставшихся ключей к разгадке местонахождения ее любимого. Вскоре пушистые жители города объединяются в одну команду для проведения спасательной миссии.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Matthew James Kinmonth

В ролях: Дебора Мэйлман, Эд Оксенбульд, Фрэнк Вудли, Джудит Люси, Джордж Пуллар, Кейт Мерфи, Томас Ларкин, Adam Lochowicz, Шарлотта Стент, Рикард Куссо

Музыка: Эк Кинмонт