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Пушистые спасатели

Режиссер:Рикард Куссо
Жанры: Фэнтези, Анимация, Семейный.

Мэгги, ленивый пушистик, вскоре после таинственного исчезновения своего мужа случайно спасает на глазах у всего города малыша-недотепу, который возомнил себя супергероем. Восторженная толпа тут же объявляет Мэгги Чудо-женщиной. Выяснив, что звёздный статус даёт ей доступ к полицейским архивам, она начинает поиски оставшихся ключей к разгадке местонахождения ее любимого. Вскоре пушистые жители города объединяются в одну команду для проведения спасательной миссии.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Matthew James Kinmonth
В ролях:Дебора Мэйлман, Эд Оксенбульд, Фрэнк Вудли, Джудит Люси, Джордж Пуллар, Кейт Мерфи, Томас Ларкин, Adam Lochowicz, Шарлотта Стент, Рикард Куссо
Музыка:Эк Кинмонт
Производство:Австралия
Ограничения:6+
Дата релиза:15 октября 2021
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c 30 сентября по 1 октября
13:05 (от 130 р.)
2 октября
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3 октября
13:50 (от 160 р.)
4 октября
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5 октября
13:05 (от 150 р.)
6 октября
13:05 (от 130 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 30 сентября по 1 октября
13:05 (от 130 р.)
2 октября
13:00 (от 160 р.)
3 октября
13:50 (от 160 р.)
4 октября
13:05 (от 130 р.)
5 октября
13:05 (от 150 р.)
6 октября
13:05 (от 130 р.)

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