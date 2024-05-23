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Пушистый вояж

Режиссер:Кевин Донован, Готфрид Рудт
Жанры: Комедия, Анимация.

Двое домашних любимцев Педро и Грейси теряют своих хозяев во время переезда. Оказавшись в пугающем и неизвестном мире, они пытаются воссоединиться с семьей. На пути их ждет множество приключений и опасностей, справиться с которыми можно только действуя сообща. Смогут ли они разрешить свои разногласия и вернуться домой?

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Келли Питерс, Джейса Си Бишоп, Брюс А. Тейлор
В ролях:Кори Доран,Сара Клер Алан,Билл Найи,Брук Шилдс,Дэнни Трехо,Эл Фрэнкен,Бьянка Алонги,Кевин Донован,Найджел Хамер,Грэйс Линн Кунг
Производство:Канада, ЮАР, США
Ограничения:6+
Дата релиза:23 мая 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 23 по 26 мая
15:10 (420)
c 27 по 29 мая
15:10 (300)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
26 мая
16:25 (450)
c 27 по 29 мая
11:15 (250)
16:25 (350)

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