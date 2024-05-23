Пушистый вояж

Режиссер: Кевин Донован, Готфрид Рудт

Жанры: Комедия, Анимация.

Двое домашних любимцев Педро и Грейси теряют своих хозяев во время переезда. Оказавшись в пугающем и неизвестном мире, они пытаются воссоединиться с семьей. На пути их ждет множество приключений и опасностей, справиться с которыми можно только действуя сообща. Смогут ли они разрешить свои разногласия и вернуться домой?

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Келли Питерс, Джейса Си Бишоп, Брюс А. Тейлор

В ролях: Кори Доран,Сара Клер Алан,Билл Найи,Брук Шилдс,Дэнни Трехо,Эл Фрэнкен,Бьянка Алонги,Кевин Донован,Найджел Хамер,Грэйс Линн Кунг

