Пушистый вояж
Режиссер:Кевин Донован, Готфрид Рудт
Жанры: Комедия, Анимация.
Жанры: Комедия, Анимация.
Двое домашних любимцев Педро и Грейси теряют своих хозяев во время переезда. Оказавшись в пугающем и неизвестном мире, они пытаются воссоединиться с семьей. На пути их ждет множество приключений и опасностей, справиться с которыми можно только действуя сообща. Смогут ли они разрешить свои разногласия и вернуться домой?
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Келли Питерс, Джейса Си Бишоп, Брюс А. Тейлор
В ролях:Кори Доран,Сара Клер Алан,Билл Найи,Брук Шилдс,Дэнни Трехо,Эл Фрэнкен,Бьянка Алонги,Кевин Донован,Найджел Хамер,Грэйс Линн Кунг
В ролях:Кори Доран,Сара Клер Алан,Билл Найи,Брук Шилдс,Дэнни Трехо,Эл Фрэнкен,Бьянка Алонги,Кевин Донован,Найджел Хамер,Грэйс Линн Кунг
Производство:Канада, ЮАР, США
Ограничения:6+
Дата релиза:23 мая 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:23 мая 2024
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