Просто супер
Режиссер:Расмус А. Сивертсен, Жан-Люк Жюльен
Жанры: Анимация, Семейный.
Жанры: Анимация, Семейный.
11-летняя Хедвиг мечтает быть похожей на своего знаменитого отца-супергероя и совершать отчаянные поступки. Но в жизни она неуклюжий и нерасторопный подросток, над которым посмеиваются одноклассники. Даже отец не верит в ее способности. Своим преемником он хочет сделать ловкого и спортивного племянника Адриана. Сама же Хедвиг не сдается. С помощью эксцентричной бабушки, но втайне от отца она примеряет волшебный костюм. В нем заключена суперсила, справиться с которой не так-то просто.
Продолжительность:67 мин
Сценарий:Камилла Крогсвен
В ролях:Хенника Хузе, Тодд Бишоп Монрад Виствен, Йоханнес Кьернес, Тобиас Зантельман, Кари Симонсен, Хенриетта Маре, Лине Верндаль, Атле Антонсен, Деста Мари Бедер, Шарлотта Фрогнер
Музыка:Стейн Йохан Григ Хальворсен, Эйвинд Андреас Скийи
В ролях:Хенника Хузе, Тодд Бишоп Монрад Виствен, Йоханнес Кьернес, Тобиас Зантельман, Кари Симонсен, Хенриетта Маре, Лине Верндаль, Атле Антонсен, Деста Мари Бедер, Шарлотта Фрогнер
Музыка:Стейн Йохан Григ Хальворсен, Эйвинд Андреас Скийи
Производство:Норвегия
Ограничения:6+
Дата релиза:20 июля 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:20 июля 2023
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