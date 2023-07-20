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Просто супер

Режиссер:Расмус А. Сивертсен, Жан-Люк Жюльен
Жанры: Анимация, Семейный.

11-летняя Хедвиг мечтает быть похожей на своего знаменитого отца-супергероя и совершать отчаянные поступки. Но в жизни она неуклюжий и нерасторопный подросток, над которым посмеиваются одноклассники. Даже отец не верит в ее способности. Своим преемником он хочет сделать ловкого и спортивного племянника Адриана. Сама же Хедвиг не сдается. С помощью эксцентричной бабушки, но втайне от отца она примеряет волшебный костюм. В нем заключена суперсила, справиться с которой не так-то просто.

Продолжительность:67 мин
Сценарий:Камилла Крогсвен
В ролях:Хенника Хузе, Тодд Бишоп Монрад Виствен, Йоханнес Кьернес, Тобиас Зантельман, Кари Симонсен, Хенриетта Маре, Лине Верндаль, Атле Антонсен, Деста Мари Бедер, Шарлотта Фрогнер
Музыка:Стейн Йохан Григ Хальворсен, Эйвинд Андреас Скийи
Производство:Норвегия
Ограничения:6+
Дата релиза:20 июля 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 24 по 26 июля
14:40 (300)
ГалактикаЗал 3
c 24 по 26 июля
12:40 (290)
c 27 по 28 июля
10:05 (230)
ГалактикаЗал 1
c 24 по 26 июля
11:45 (230)
ГалактикаЗал 2
c 24 по 26 июля
10:25 (230)
c 27 по 28 июля
11:40 (230)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
26 июля
12:45 (150)
17:00 (200)
c 27 по 28 июля
11:00 (150)
12:35 (150)
17:00 (200)
c 29 по 30 июля
11:00 (200)
12:35 (200)
17:00 (200)

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