Просто супер

Режиссер: Расмус А. Сивертсен, Жан-Люк Жюльен

Жанры: Анимация, Семейный.

11-летняя Хедвиг мечтает быть похожей на своего знаменитого отца-супергероя и совершать отчаянные поступки. Но в жизни она неуклюжий и нерасторопный подросток, над которым посмеиваются одноклассники. Даже отец не верит в ее способности. Своим преемником он хочет сделать ловкого и спортивного племянника Адриана. Сама же Хедвиг не сдается. С помощью эксцентричной бабушки, но втайне от отца она примеряет волшебный костюм. В нем заключена суперсила, справиться с которой не так-то просто.

Продолжительность: 67 мин

Сценарий: Камилла Крогсвен

В ролях: Хенника Хузе, Тодд Бишоп Монрад Виствен, Йоханнес Кьернес, Тобиас Зантельман, Кари Симонсен, Хенриетта Маре, Лине Верндаль, Атле Антонсен, Деста Мари Бедер, Шарлотта Фрогнер

Музыка: Стейн Йохан Григ Хальворсен, Эйвинд Андреас Скийи