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Прошлой ночью в Сохо

Режиссер:Эдгар Райт
Жанры: Драма, Триллер, Детектив, Ужасы.

История девушки, которая учится в Лондоне на дизайнера одежды и мистическим образом перемещается в 1960-е годы, где встречает своего кумира — ослепительную начинающую певицу. Лондон того периода совсем не так привлекателен, как кажется сначала, а время может сыграть с ней злую шутку.

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Эдгар Райт, Кристи Уилсон-Кернс
В ролях:Томасин МакКензи, Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Теренс Стэмп, Дайана Ригг, Рита Ташингэм Айми Кассеттари, Колин Мейс, Майкл Аджао, Сюннёве Карлсен
Музыка:Стивен Прайс
Производство: Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:25 ноября 2021
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ГалактикаЗал 2
25 ноября
22:50 (300)
c 26 по 28 ноября
22:50 (350)
ГалактикаЗал 4
c 25 по 26 ноября
12:25 (350)
27 ноября
22:10 (400)
28 ноября
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ГалактикаЗал 3
25 ноября
23:45 (300)
26 ноября
23:45 (350)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 25 по 28 ноября
18:35 (500)
Мираж СинемаКинозал №1
c 25 по 26 ноября
13:20 (200)
21:05 (300)
23:30 (250)
27 ноября
13:20 (300)
21:05 (300)
23:30 (250)
28 ноября
13:20 (300)
21:05 (300)

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