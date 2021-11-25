Прошлой ночью в Сохо

Режиссер: Эдгар Райт

Жанры: Драма, Триллер, Детектив, Ужасы.

История девушки, которая учится в Лондоне на дизайнера одежды и мистическим образом перемещается в 1960-е годы, где встречает своего кумира — ослепительную начинающую певицу. Лондон того периода совсем не так привлекателен, как кажется сначала, а время может сыграть с ней злую шутку.

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Эдгар Райт, Кристи Уилсон-Кернс

В ролях: Томасин МакКензи, Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Теренс Стэмп, Дайана Ригг, Рита Ташингэм Айми Кассеттари, Колин Мейс, Майкл Аджао, Сюннёве Карлсен

Музыка: Стивен Прайс