Прошлой ночью в Сохо
Режиссер:Эдгар Райт
Жанры: Драма, Триллер, Детектив, Ужасы.
Жанры: Драма, Триллер, Детектив, Ужасы.
История девушки, которая учится в Лондоне на дизайнера одежды и мистическим образом перемещается в 1960-е годы, где встречает своего кумира — ослепительную начинающую певицу. Лондон того периода совсем не так привлекателен, как кажется сначала, а время может сыграть с ней злую шутку.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Эдгар Райт, Кристи Уилсон-Кернс
В ролях:Томасин МакКензи, Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Теренс Стэмп, Дайана Ригг, Рита Ташингэм Айми Кассеттари, Колин Мейс, Майкл Аджао, Сюннёве Карлсен
Музыка:Стивен Прайс
В ролях:Томасин МакКензи, Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Теренс Стэмп, Дайана Ригг, Рита Ташингэм Айми Кассеттари, Колин Мейс, Майкл Аджао, Сюннёве Карлсен
Музыка:Стивен Прайс
Производство: Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:25 ноября 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:25 ноября 2021
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