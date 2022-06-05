Пропавшая
Режиссер:Брайан Гудман
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
Уилл Спэнн везет свою жену, с которой они собираются разводиться, домой к её родителям. Во время остановки на заправке супруга странным образом бесследно исчезает. Уилл поднимает на уши местную полицию и вместе с родителями жены пытается найти её. Однако со временем подозрение падает на него самого.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Марк Фридман
В ролях:Джерард Батлер, Джейми Александер, Расселл Хорнсби, Алекс Алифиренко мл., Эмили Бринкс, Билли Бёрнс, Дэни Детте, Робин Флетчер, Дэвид Гурул, Брайс Энтони Хеллер
Музыка: Сэм Юинг
В ролях:Джерард Батлер, Джейми Александер, Расселл Хорнсби, Алекс Алифиренко мл., Эмили Бринкс, Билли Бёрнс, Дэни Детте, Робин Флетчер, Дэвид Гурул, Брайс Энтони Хеллер
Музыка: Сэм Юинг
Производство:США
Ограничения:16+
Ограничения:16+
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