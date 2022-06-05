Пропавшая

Режиссер: Брайан Гудман

Жанры: Драма, Триллер.

Уилл Спэнн везет свою жену, с которой они собираются разводиться, домой к её родителям. Во время остановки на заправке супруга странным образом бесследно исчезает. Уилл поднимает на уши местную полицию и вместе с родителями жены пытается найти её. Однако со временем подозрение падает на него самого.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Марк Фридман

В ролях: Джерард Батлер, Джейми Александер, Расселл Хорнсби, Алекс Алифиренко мл., Эмили Бринкс, Билли Бёрнс, Дэни Детте, Робин Флетчер, Дэвид Гурул, Брайс Энтони Хеллер

Музыка: Сэм Юинг