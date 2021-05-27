Пролетая над гнездом кукушки

Режиссер: Милош Форман

Жанры: Драма.

Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.

Продолжительность: 133 мин

Сценарий: Лоренс Хаубен, Бо Голдмэн, Кен Кизи

В ролях: Джек Николсон, Луиза Флетчер, Уилл Сэмпсон, Брэд Дуриф, Уильям Редфилд, Дэнни ДеВито Кристофер Ллойд, Сидни Лэссик, Нэйтан Джордж, Винсент Скьявелли

Музыка: Джек Ницше