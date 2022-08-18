Проклятый остров

Режиссер: Расселл Оуэн

Жанры: Ужасы.

На острове Святого Леонарда расположена тюрьма для самых опасных преступников, где на них ставят жестокие медицинские опыты. Вскоре один эксперимент выходит из-под контроля, что приводит к эпидемии, которая обращает зараженных в ужасных существ. Весь остров превращается в смертельный лабиринт, в котором выжившие заключенные, охранники и врач вынуждены объединиться, чтобы спастись от смертельной заразы.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Расселл Оуэн, Мэттью Дж. Ганн

В ролях: Джессика Шанлье, Филип МакГинли, Брайан МакГоверн, Рэймонд Бетли, Кейт Белл, Гэбз Баркер, Мэг Александра, Франческа Черруо, Том Клегг, Крис Данн

Музыка: Саймон Портер