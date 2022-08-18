Проклятый остров
Режиссер:Расселл Оуэн
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
На острове Святого Леонарда расположена тюрьма для самых опасных преступников, где на них ставят жестокие медицинские опыты. Вскоре один эксперимент выходит из-под контроля, что приводит к эпидемии, которая обращает зараженных в ужасных существ. Весь остров превращается в смертельный лабиринт, в котором выжившие заключенные, охранники и врач вынуждены объединиться, чтобы спастись от смертельной заразы.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Расселл Оуэн, Мэттью Дж. Ганн
В ролях:Джессика Шанлье, Филип МакГинли, Брайан МакГоверн, Рэймонд Бетли, Кейт Белл, Гэбз Баркер, Мэг Александра, Франческа Черруо, Том Клегг, Крис Данн
Музыка:Саймон Портер
В ролях:Джессика Шанлье, Филип МакГинли, Брайан МакГоверн, Рэймонд Бетли, Кейт Белл, Гэбз Баркер, Мэг Александра, Франческа Черруо, Том Клегг, Крис Данн
Музыка:Саймон Портер
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:18 августа 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:18 августа 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!