Проклятый чиновник
Режиссер:Сарик Андреасян
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Обиженная бабушка проклинает жуликоватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Проклятие сбывается… Теперь нечестные деньги просто сгорают у него в руках. И это накануне получения самой большой взятки в его жизни! Если чиновник в течение суток не снимет проклятие, его ждет жестокая расправа.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Гайк Асатрян, Алексей Гравицкий
В ролях:Максим Лагашкин, Елизавета Арзамасова, Владимир Сычев, Алексей Маклаков, Любовь Толкалина Ольга Волкова, Иван Кокорин, Сергей Рост, Елена Кочеткова, Ростислав Гулбис
Музыка:Манук Казарян, Арташес Андреасян
В ролях:Максим Лагашкин, Елизавета Арзамасова, Владимир Сычев, Алексей Маклаков, Любовь Толкалина Ольга Волкова, Иван Кокорин, Сергей Рост, Елена Кочеткова, Ростислав Гулбис
Музыка:Манук Казарян, Арташес Андреасян
Производство:Россия
Ограничения:16+
Ограничения:16+
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