155805

Проклятый чиновник

Режиссер:Сарик Андреасян
Жанры: Комедия.

Обиженная бабушка проклинает жуликоватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Проклятие сбывается… Теперь нечестные деньги просто сгорают у него в руках. И это накануне получения самой большой взятки в его жизни! Если чиновник в течение суток не снимет проклятие, его ждет жестокая расправа.

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Гайк Асатрян, Алексей Гравицкий
В ролях:Максим Лагашкин, Елизавета Арзамасова, Владимир Сычев, Алексей Маклаков, Любовь Толкалина Ольга Волкова, Иван Кокорин, Сергей Рост, Елена Кочеткова, Ростислав Гулбис
Музыка:Манук Казарян, Арташес Андреасян
Производство:Россия
Ограничения:16+
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
24 июня
18:30 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 24 по 25 июня
11:55 (150 р.)
20:30 (300 р.)
c 26 по 27 июня
11:55 (200 р.)
20:30 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?