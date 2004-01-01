Проклятый чиновник

Режиссер: Сарик Андреасян

Жанры: Комедия.

Обиженная бабушка проклинает жуликоватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Проклятие сбывается… Теперь нечестные деньги просто сгорают у него в руках. И это накануне получения самой большой взятки в его жизни! Если чиновник в течение суток не снимет проклятие, его ждет жестокая расправа.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Гайк Асатрян, Алексей Гравицкий

В ролях: Максим Лагашкин, Елизавета Арзамасова, Владимир Сычев, Алексей Маклаков, Любовь Толкалина Ольга Волкова, Иван Кокорин, Сергей Рост, Елена Кочеткова, Ростислав Гулбис

Музыка: Манук Казарян, Арташес Андреасян