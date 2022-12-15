Проклятье: Разгадка Режиссер: Хисаси Кимура

Жанры: Ужасы. Во всей стране в течение 24 часов умирают люди, посмотревшие проклятое видео с Садако. Аспирантка Аяка, обладающая феноменально высоким IQ, начинает расследование этих загадочных смертей. Ей придется спешить, ведь страшный ролик посмотрела её младшая сестра. Продолжительность: 99 мин Сценарий: Юя Такахаси, Кодзи Судзуки

В ролях: Фука Косиба, Кадзума Кавамура, Марио Куроба, Хироюки Икэути, Юки Яги, Наоми Нисида, Хироюки Ватанабэ

Производство: Япония

Ограничения: 16+

Дата релиза: 15 декабря 2022

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