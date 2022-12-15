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Проклятье: Разгадка

Режиссер:Хисаси Кимура
Жанры: Ужасы.

Во всей стране в течение 24 часов умирают люди, посмотревшие проклятое видео с Садако. Аспирантка Аяка, обладающая феноменально высоким IQ, начинает расследование этих загадочных смертей. Ей придется спешить, ведь страшный ролик посмотрела её младшая сестра.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Юя Такахаси, Кодзи Судзуки
В ролях:Фука Косиба, Кадзума Кавамура, Марио Куроба, Хироюки Икэути, Юки Яги, Наоми Нисида, Хироюки Ватанабэ
Производство:Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:15 декабря 2022
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