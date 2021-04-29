Проклятие:Призраки дома Борли
Режиссер:Кристофер Смит
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
1930-е годы, Англия. Церковь поручает священнику возродить веру жителей небольшого городка, которая поколебалась после череды таинственных и страшных смертей. Ходят легенды, что поместье Борли — самый населенный призраками дом Англии и самое проклятое место на земле. Чтобы раскрыть жуткую тайну, семье священника приходится объединить усилия с известным оккультистом и исследователем паранормальных явлений Гарри Прайсом.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Ронни Томпсон, Рэй Богданович, Дин Лайнс
В ролях:Джон Хеффернан, Джессика Браун-Финдли ,Шон Харрис, Аня Маккенна-Брюс, Адам Хагилл, Джон Линч, Джин Ст. Клэр, Джейсон Торпе, Эми Тригг, Найджел Трэвис
Музыка:Toydrum
В ролях:Джон Хеффернан, Джессика Браун-Финдли ,Шон Харрис, Аня Маккенна-Брюс, Адам Хагилл, Джон Линч, Джин Ст. Клэр, Джейсон Торпе, Эми Тригг, Найджел Трэвис
Музыка:Toydrum
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:29 апреля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:29 апреля 2021
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