Проклятие:Призраки дома Борли Режиссер: Кристофер Смит

Жанры: Ужасы. 1930-е годы, Англия. Церковь поручает священнику возродить веру жителей небольшого городка, которая поколебалась после череды таинственных и страшных смертей. Ходят легенды, что поместье Борли — самый населенный призраками дом Англии и самое проклятое место на земле. Чтобы раскрыть жуткую тайну, семье священника приходится объединить усилия с известным оккультистом и исследователем паранормальных явлений Гарри Прайсом. Продолжительность: 97 мин Сценарий: Ронни Томпсон, Рэй Богданович, Дин Лайнс

В ролях: Джон Хеффернан, Джессика Браун-Финдли ,Шон Харрис, Аня Маккенна-Брюс, Адам Хагилл, Джон Линч, Джин Ст. Клэр, Джейсон Торпе, Эми Тригг, Найджел Трэвис

Музыка: Toydrum Производство: Великобритания

Ограничения: 18+

Дата релиза: 29 апреля 2021

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