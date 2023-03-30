Проклятие: Посвящение

Режиссер: Кристофер Смит

Жанры: Детектив, Ужасы.

Грейс получает страшное известие: ее брат-священник покончил с собой. Убитая горем девушка отправляется в отдаленный монастырь в Шотландии, где и произошла трагедия. Она не верит в версию церкви о самоубийстве и начинает собственное расследование. Какие опасные тайны скрывают монахини? Обитель погрязла во грехе и святотатстве, или Грейс изменяет разум?

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Кристофер Смит, Лори Кук

В ролях: Джена Мэлоун, Дэнни Хьюстон, Иэн Пири, Дженет Сьюзман, Эли Фишер, Стеффан Сеннидд, Торен Фергюсон, Дэвид Бойл, Александра Льюис, Виктория Донован

Музыка: Нэйтан Халперн