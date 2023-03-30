Проклятие: Посвящение
Режиссер:Кристофер Смит
Жанры: Детектив, Ужасы.
Жанры: Детектив, Ужасы.
Грейс получает страшное известие: ее брат-священник покончил с собой. Убитая горем девушка отправляется в отдаленный монастырь в Шотландии, где и произошла трагедия. Она не верит в версию церкви о самоубийстве и начинает собственное расследование. Какие опасные тайны скрывают монахини? Обитель погрязла во грехе и святотатстве, или Грейс изменяет разум?
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Кристофер Смит, Лори Кук
В ролях:Джена Мэлоун, Дэнни Хьюстон, Иэн Пири, Дженет Сьюзман, Эли Фишер, Стеффан Сеннидд, Торен Фергюсон, Дэвид Бойл, Александра Льюис, Виктория Донован
Музыка:Нэйтан Халперн
В ролях:Джена Мэлоун, Дэнни Хьюстон, Иэн Пири, Дженет Сьюзман, Эли Фишер, Стеффан Сеннидд, Торен Фергюсон, Дэвид Бойл, Александра Льюис, Виктория Донован
Музыка:Нэйтан Халперн
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:30 марта 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:30 марта 2023
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