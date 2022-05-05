Проклятие плачущей: безвременье
Режиссер:Эндрю Мечэм, Мэттью Уэдон
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
В календаре ацтеков существуют пять дней, которые не относятся ни к одному месяцу. Эти дни именуются безвременьем. По местным легендам в это время самые опасные демоны из другого мира охотятся за человеческими душами. Единственный способ пережить безвременье — разгадать, что на самом деле ищут демоны.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Эндрю Мечэм, Мэттью Уэдон
В ролях:Элли Иоаннидес, Чарльз Халфорд, Трей Уорнер, Эмбир Мишель, Эндрю Роач, Алехандро Акара Али Кинкейд, Эшли Мэриэн Рамос, Джефф Дикамор, Сила Агавале
Музыка:Кристиан Дэвис
В ролях:Элли Иоаннидес, Чарльз Халфорд, Трей Уорнер, Эмбир Мишель, Эндрю Роач, Алехандро Акара Али Кинкейд, Эшли Мэриэн Рамос, Джефф Дикамор, Сила Агавале
Музыка:Кристиан Дэвис
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 мая 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:05 мая 2022
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