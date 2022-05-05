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Проклятие плачущей: безвременье

Режиссер:Эндрю Мечэм, Мэттью Уэдон
Жанры: Ужасы.

В календаре ацтеков существуют пять дней, которые не относятся ни к одному месяцу. Эти дни именуются безвременьем. По местным легендам в это время самые опасные демоны из другого мира охотятся за человеческими душами. Единственный способ пережить безвременье — разгадать, что на самом деле ищут демоны.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Эндрю Мечэм, Мэттью Уэдон
В ролях:Элли Иоаннидес, Чарльз Халфорд, Трей Уорнер, Эмбир Мишель, Эндрю Роач, Алехандро Акара Али Кинкейд, Эшли Мэриэн Рамос, Джефф Дикамор, Сила Агавале
Музыка:Кристиан Дэвис
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 мая 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 5 по 9 мая
22:10 (330)
10 мая
22:10 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 5 по 6 мая
17:40 (300)
c 7 по 9 мая
17:40 (330)
10 мая
17:40 (330)

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