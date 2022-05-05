Проклятие плачущей: безвременье

Режиссер: Эндрю Мечэм, Мэттью Уэдон

Жанры: Ужасы.

В календаре ацтеков существуют пять дней, которые не относятся ни к одному месяцу. Эти дни именуются безвременьем. По местным легендам в это время самые опасные демоны из другого мира охотятся за человеческими душами. Единственный способ пережить безвременье — разгадать, что на самом деле ищут демоны.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Эндрю Мечэм, Мэттью Уэдон

В ролях: Элли Иоаннидес, Чарльз Халфорд, Трей Уорнер, Эмбир Мишель, Эндрю Роач, Алехандро Акара Али Кинкейд, Эшли Мэриэн Рамос, Джефф Дикамор, Сила Агавале

Музыка: Кристиан Дэвис