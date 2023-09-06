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Проклятие монахини 2

Режиссер:Майкл Чавес
Жанры: Ужасы.

1956 год. Прокатившаяся по европейским храмам и монастырям волна загадочных смертей наводит Ватикан на мысль, что принявший обличие монахини злобный демон не отправился в ад и теперь преследует какую-то цель. Сестре Ирэн даётся задание выяснить, куда направляется злобная сущность и что она ищет. Девушка отправляется из Италии во Францию, а за ней увязывается Дебра — молодая послушница, которая жаждет стать свидетелем чуда.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Йен Голдберг, Ричард Найнг, Акела Купер
В ролях:Таисса Фармига, Йонас Блоке, Сторм Рид, Анна Попплуэлл, Бонни Ааронс, Кэтлин Роуз Дауни, Сюзэнн Бертиш, Леонтин Д’Онсьё, Анук Дарвин Хоумвуд, Питер Хадсон
Музыка:Марко Белтрами
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 сентября 2023
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