Проклятие монахини 2

Режиссер: Майкл Чавес

Жанры: Ужасы.

1956 год. Прокатившаяся по европейским храмам и монастырям волна загадочных смертей наводит Ватикан на мысль, что принявший обличие монахини злобный демон не отправился в ад и теперь преследует какую-то цель. Сестре Ирэн даётся задание выяснить, куда направляется злобная сущность и что она ищет. Девушка отправляется из Италии во Францию, а за ней увязывается Дебра — молодая послушница, которая жаждет стать свидетелем чуда.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Йен Голдберг, Ричард Найнг, Акела Купер

В ролях: Таисса Фармига, Йонас Блоке, Сторм Рид, Анна Попплуэлл, Бонни Ааронс, Кэтлин Роуз Дауни, Сюзэнн Бертиш, Леонтин Д’Онсьё, Анук Дарвин Хоумвуд, Питер Хадсон

Музыка: Марко Белтрами