Проклятие монахинь Режиссер: Мики Рис

Жанры: Драма, Ужасы. Когда в отдалённом женском монастыре монахиня по имени Агнес демонстрирует признаки одержимости, епархия направляет туда опытного священника и молодого помощника, готовящегося принять сан. Прибыв на место, священнослужители проводят обряд экзорцизма, но захвативший Агнес демон оказывается не так прост. Продолжительность: 93 мин Сценарий: Мики Рис, Джон Селвидж

В ролях: Молли К. Куинн, Шон Ганн, Крис Салливан, Хейли МакФарланд, Крис Браунинг, Рэйчел Тру Джейк Хоровиц, Зэнди Хартиг, Бен Холл, Джинджер Гилмартин

Музыка: Николас Посс Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 07 января 2022

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