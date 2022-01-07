Проклятие монахинь
Режиссер:Мики Рис
Жанры: Драма, Ужасы.
Жанры: Драма, Ужасы.
Когда в отдалённом женском монастыре монахиня по имени Агнес демонстрирует признаки одержимости, епархия направляет туда опытного священника и молодого помощника, готовящегося принять сан. Прибыв на место, священнослужители проводят обряд экзорцизма, но захвативший Агнес демон оказывается не так прост.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Мики Рис, Джон Селвидж
В ролях:Молли К. Куинн, Шон Ганн, Крис Салливан, Хейли МакФарланд, Крис Браунинг, Рэйчел Тру Джейк Хоровиц, Зэнди Хартиг, Бен Холл, Джинджер Гилмартин
Музыка:Николас Посс
В ролях:Молли К. Куинн, Шон Ганн, Крис Салливан, Хейли МакФарланд, Крис Браунинг, Рэйчел Тру Джейк Хоровиц, Зэнди Хартиг, Бен Холл, Джинджер Гилмартин
Музыка:Николас Посс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 января 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:07 января 2022
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