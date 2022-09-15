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Проклятие мачехи

Режиссер:Себастьян Годвин
Жанры: Драма, Детектив, Ужасы.

Знакомство Холли с детьми мужа от первого брака оборачивается настоящим кошмаром. Не рады появлению в доме мачехи не только дети, но и потусторонние силы, словно пытающиеся сообщить Холли нечто важное и жуткое.

Продолжительность:71 мин
Сценарий:Себастьян Годвин
В ролях:Раффиелла Чепмен, Том Гудман-Хилл, Эшлин Лофтус, Хэтти Готобед, Лукас Рольф
Музыка:Джереми Уормсли
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:15 сентября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 15 по 16 сентября
22:00 (300)
c 17 по 18 сентября
22:00 (330)
19 сентября
22:00 (150)
20 сентября
22:00 (250)

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