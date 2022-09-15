Проклятие мачехи

Режиссер: Себастьян Годвин

Жанры: Драма, Детектив, Ужасы.

Знакомство Холли с детьми мужа от первого брака оборачивается настоящим кошмаром. Не рады появлению в доме мачехи не только дети, но и потусторонние силы, словно пытающиеся сообщить Холли нечто важное и жуткое.

Продолжительность: 71 мин

Сценарий: Себастьян Годвин

В ролях: Раффиелла Чепмен, Том Гудман-Хилл, Эшлин Лофтус, Хэтти Готобед, Лукас Рольф

Музыка: Джереми Уормсли