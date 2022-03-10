Проклятие. Дом с прислугой
Режиссер:Ли Тхонгкхам
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Джой устраивается горничной в семью Умы и Нираха. Её предупреждают, что нельзя вмешиваться в жизнь хозяев, но девушка начинает замечать странные вещи, и вскоре узнаёт, что до неё здесь работала другая горничная, которая умерла. Вот только её призрак всё ещё обитает в доме.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Пиялук Тунтисрисакул, Ли Тхонгкхам
В ролях:Плой Сорнарин, Савика Чайядей, Тхирапхат Сайакул, Китапат Понгру, Каннапорн Пуангтонг Оунруан Рачоте, Натани Ситтисаман, Ратчанок Суваннакет, Венус Саксири, Сорабоди Чангсири
Музыка:Бруно Бруньяно
В ролях:Плой Сорнарин, Савика Чайядей, Тхирапхат Сайакул, Китапат Понгру, Каннапорн Пуангтонг Оунруан Рачоте, Натани Ситтисаман, Ратчанок Суваннакет, Венус Саксири, Сорабоди Чангсири
Музыка:Бруно Бруньяно
Производство:Таиланд
Ограничения:18+
Дата релиза:10 марта 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:10 марта 2022
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