Проклятие. Дом с прислугой

Режиссер: Ли Тхонгкхам

Жанры: Ужасы.

Джой устраивается горничной в семью Умы и Нираха. Её предупреждают, что нельзя вмешиваться в жизнь хозяев, но девушка начинает замечать странные вещи, и вскоре узнаёт, что до неё здесь работала другая горничная, которая умерла. Вот только её призрак всё ещё обитает в доме.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Пиялук Тунтисрисакул, Ли Тхонгкхам

В ролях: Плой Сорнарин, Савика Чайядей, Тхирапхат Сайакул, Китапат Понгру, Каннапорн Пуангтонг Оунруан Рачоте, Натани Ситтисаман, Ратчанок Суваннакет, Венус Саксири, Сорабоди Чангсири

Музыка: Бруно Бруньяно