Проклятие Артура
Режиссер:Бартелеми Гроссманн
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
18-летний Алекс — давний большой фанат фэнтезийной саги об Артуре и минипутах. И, конечно, он в восторге от плана друзей побывать в заброшенном доме, где снимали любимые фильмы. Они и не подозревают, что за смертоносный капкан их ждет.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Люк Бессон
В ролях:Вадим Ажид, Лола Андреони, Матье Бергер, Людовик Бертийо, Талия Бессон, Марсо Эберсоль, Максим Элиас-Мене, Микаэль Халими, Янн Менди, Джейд Педри
В ролях:Вадим Ажид, Лола Андреони, Матье Бергер, Людовик Бертийо, Талия Бессон, Марсо Эберсоль, Максим Элиас-Мене, Микаэль Халими, Янн Менди, Джейд Педри
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:30 июня 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:30 июня 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!