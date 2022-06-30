Проклятие Артура

Режиссер: Бартелеми Гроссманн

Жанры: Ужасы.

18-летний Алекс — давний большой фанат фэнтезийной саги об Артуре и минипутах. И, конечно, он в восторге от плана друзей побывать в заброшенном доме, где снимали любимые фильмы. Они и не подозревают, что за смертоносный капкан их ждет.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Люк Бессон

В ролях: Вадим Ажид, Лола Андреони, Матье Бергер, Людовик Бертийо, Талия Бессон, Марсо Эберсоль, Максим Элиас-Мене, Микаэль Халими, Янн Менди, Джейд Педри

