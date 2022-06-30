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Проклятие Артура

Режиссер:Бартелеми Гроссманн
Жанры: Ужасы.

18-летний Алекс — давний большой фанат фэнтезийной саги об Артуре и минипутах. И, конечно, он в восторге от плана друзей побывать в заброшенном доме, где снимали любимые фильмы. Они и не подозревают, что за смертоносный капкан их ждет.

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Люк Бессон
В ролях:Вадим Ажид, Лола Андреони, Матье Бергер, Людовик Бертийо, Талия Бессон, Марсо Эберсоль, Максим Элиас-Мене, Микаэль Халими, Янн Менди, Джейд Педри
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:30 июня 2022
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