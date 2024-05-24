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Пробуждение зла

Режиссер:Том Аризменди, Остин Паркс Стюарт
Жанры: Триллер, Ужасы.

Отчаявшись получить роль в ремейке культового голливудского блокбастера, Лейк выслеживает актрису из оригинального фильма, которая в последнее время ведет затворнический образ жизни. Проникнув в её дом, она обнаруживает странные и пугающие вещи. Постепенно встреча двух актрис превращается в настоящий кошмар наяву.

Продолжительность:84 мин
Сценарий:Элизабет Х. Ву
В ролях:Файвел Стюарт,Джейк Холли,Сараб Камоо,Сэди Эргуд,Коуди Шелдон,Сьюзэн Рено,Лэйл Райм,Элизабет Липко
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 мая 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 23 по 26 мая
22:20 (420)
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