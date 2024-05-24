Пробуждение зла

Режиссер: Том Аризменди, Остин Паркс Стюарт

Жанры: Триллер, Ужасы.

Отчаявшись получить роль в ремейке культового голливудского блокбастера, Лейк выслеживает актрису из оригинального фильма, которая в последнее время ведет затворнический образ жизни. Проникнув в её дом, она обнаруживает странные и пугающие вещи. Постепенно встреча двух актрис превращается в настоящий кошмар наяву.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Элизабет Х. Ву

В ролях: Файвел Стюарт,Джейк Холли,Сараб Камоо,Сэди Эргуд,Коуди Шелдон,Сьюзэн Рено,Лэйл Райм,Элизабет Липко

