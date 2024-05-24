Пробуждение зла
Режиссер:Том Аризменди, Остин Паркс Стюарт
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
Отчаявшись получить роль в ремейке культового голливудского блокбастера, Лейк выслеживает актрису из оригинального фильма, которая в последнее время ведет затворнический образ жизни. Проникнув в её дом, она обнаруживает странные и пугающие вещи. Постепенно встреча двух актрис превращается в настоящий кошмар наяву.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Элизабет Х. Ву
В ролях:Файвел Стюарт,Джейк Холли,Сараб Камоо,Сэди Эргуд,Коуди Шелдон,Сьюзэн Рено,Лэйл Райм,Элизабет Липко
В ролях:Файвел Стюарт,Джейк Холли,Сараб Камоо,Сэди Эргуд,Коуди Шелдон,Сьюзэн Рено,Лэйл Райм,Элизабет Липко
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 мая 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:24 мая 2024
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