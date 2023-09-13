Призраки в Венеции
Режиссер:Кеннет Брана
Жанры: Детектив, Криминал.
Жанры: Детектив, Криминал.
Венеция. Вышедший на пенсию Эркюль Пуаро неохотно посещает спиритический сеанс, во время которого один из гостей оказывается убит. Бывший детектив берется за расследование.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Майкл Грин, Агата Кристи
В ролях:Кеннет Брана, Кайл Аллен, Камилль Коттен, Джейми Дорнан, Тина Фей, Джуд Хилл, Эмма Лейрд, Келли Райлли, Риккардо Скамарчо, Мишель Йео
Музыка:Хильдур Гуднадоуттир
В ролях:Кеннет Брана, Кайл Аллен, Камилль Коттен, Джейми Дорнан, Тина Фей, Джуд Хилл, Эмма Лейрд, Келли Райлли, Риккардо Скамарчо, Мишель Йео
Музыка:Хильдур Гуднадоуттир
Производство:США, Великобритания, Италия
Ограничения:13+
Дата релиза:13 сентября 2023
Ограничения:13+
Дата релиза:13 сентября 2023
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