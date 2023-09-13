Призраки в Венеции Режиссер: Кеннет Брана

Жанры: Детектив, Криминал. Венеция. Вышедший на пенсию Эркюль Пуаро неохотно посещает спиритический сеанс, во время которого один из гостей оказывается убит. Бывший детектив берется за расследование. Продолжительность: 103 мин Сценарий: Майкл Грин, Агата Кристи

В ролях: Кеннет Брана, Кайл Аллен, Камилль Коттен, Джейми Дорнан, Тина Фей, Джуд Хилл, Эмма Лейрд, Келли Райлли, Риккардо Скамарчо, Мишель Йео

Музыка: Хильдур Гуднадоуттир Производство: США, Великобритания, Италия

Ограничения: 13+

Дата релиза: 13 сентября 2023

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