Призраки прошлого
Режиссер:Лори Эванс Тейлор
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Когда-то Джулия потеряла ребенка. Горе и печаль чуть не свели ее с ума, но спустя много лет она снова готовится стать матерью. Чтобы роды прошли без инцидентов, врачи порекомендовали следовать двум простым правилам: соблюдать строгий постельный режим и избегать малейших стрессов. Но следовать этим указаниями в доме, где женщину преследуют призраки прошлого, оказывается, не так легко. Похоже, кто-то или что-то пытается достучаться до ее сознания.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Лори Эванс Тейлор
В ролях:Мелисса Баррера, Гай Бернет, Эди Инксеттер, Себастьян Биллингсли-Родригес, Эрик Атхавале, Кристен Савацки, Коэн Шнайдерат, Пол Эссимбр, Марина Стивенсон Керр, Диана Ботельо-Урбански
Музыка:Крис Форсгрен
В ролях:Мелисса Баррера, Гай Бернет, Эди Инксеттер, Себастьян Биллингсли-Родригес, Эрик Атхавале, Кристен Савацки, Коэн Шнайдерат, Пол Эссимбр, Марина Стивенсон Керр, Диана Ботельо-Урбански
Музыка:Крис Форсгрен
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:30 ноября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:30 ноября 2022
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