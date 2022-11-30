Призраки прошлого

Режиссер: Лори Эванс Тейлор

Жанры: Ужасы.

Когда-то Джулия потеряла ребенка. Горе и печаль чуть не свели ее с ума, но спустя много лет она снова готовится стать матерью. Чтобы роды прошли без инцидентов, врачи порекомендовали следовать двум простым правилам: соблюдать строгий постельный режим и избегать малейших стрессов. Но следовать этим указаниями в доме, где женщину преследуют призраки прошлого, оказывается, не так легко. Похоже, кто-то или что-то пытается достучаться до ее сознания.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Лори Эванс Тейлор

В ролях: Мелисса Баррера, Гай Бернет, Эди Инксеттер, Себастьян Биллингсли-Родригес, Эрик Атхавале, Кристен Савацки, Коэн Шнайдерат, Пол Эссимбр, Марина Стивенсон Керр, Диана Ботельо-Урбански

Музыка: Крис Форсгрен