Призраки квартиры 203

Режиссер: Бен Джаггер

Жанры: Ужасы.

Студентка Кэм вместе с подругой Иззи арендуют в старинном доме квартиру под номером 203 — в ней оказывается много изысканного антиквариата, а вместо окна в гостиной — огромный красочный витраж. Однако очень быстро Кэм понимает, что старинные вещи обладают мистической силой, под действием которой подруга Иззи начинает вести себя все более странно. Чтобы спасти свою подругу, Кэм придется разгадать тайну предыдущих жильцов — призраков квартиры 203.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Бен Джаггер, Джон Поликуин, Ник Ричи

В ролях: Франческа Ксереб, Виктория Винярская, Эрик Виганд, Скотт Гремиллион, Рик ЛаКур, Куинн Нер, Сэм А Коулман, Тимоти Т. МакКинни, Пэт Киртон, Сьюзэн Киртон

Музыка: Дэниэл Л.К. Колдуэлл