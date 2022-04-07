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Призрак монахини из Борли

Режиссер:Стивен М. Смит
Жанры: Драма, Триллер, Детектив, Ужасы.

1937 год. Приходской священник и его супруга прибывают в деревеньку Борли для служения в местной церкви. Они надеются на спокойную и размеренную жизнь, однако дом, в котором размещают супругов, оказывается полон пугающих тайн. Загадочные звуки, видения, и призрак монахини, который твердит о проклятии, грозят свести благочестивую пару с ума.

Слухи о неблагополучном доме разносятся далеко за пределы Борли и обращают на себя внимание Гарри Прайса. Тот радуется новой возможности доказать существование потустороннего мира и решает поселиться в доме священника, чтобы исследовать мистический феномен. Но он и не догадывается, насколько глубоко ему предстоит погрузиться во тьму.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Кристофер Джолли, Стивен М. Смит
В ролях:Тоби Винн-Дэвис, Джулиан Сэндс, Колин Бэйкер, Кристофер Эллисон, Тойа Уиллкокс, Рис Путинас, Лейла Котори, Луиса Уоррен, Ричард Харфст, Ли Хэнкок
Музыка:Даррен Уоннакотт
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:07 апреля 2022
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