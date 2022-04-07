Призрак монахини из Борли

Режиссер: Стивен М. Смит

Жанры: Драма, Триллер, Детектив, Ужасы.

1937 год. Приходской священник и его супруга прибывают в деревеньку Борли для служения в местной церкви. Они надеются на спокойную и размеренную жизнь, однако дом, в котором размещают супругов, оказывается полон пугающих тайн. Загадочные звуки, видения, и призрак монахини, который твердит о проклятии, грозят свести благочестивую пару с ума.

Слухи о неблагополучном доме разносятся далеко за пределы Борли и обращают на себя внимание Гарри Прайса. Тот радуется новой возможности доказать существование потустороннего мира и решает поселиться в доме священника, чтобы исследовать мистический феномен. Но он и не догадывается, насколько глубоко ему предстоит погрузиться во тьму.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Кристофер Джолли, Стивен М. Смит

В ролях: Тоби Винн-Дэвис, Джулиан Сэндс, Колин Бэйкер, Кристофер Эллисон, Тойа Уиллкокс, Рис Путинас, Лейла Котори, Луиса Уоррен, Ричард Харфст, Ли Хэнкок

Музыка: Даррен Уоннакотт