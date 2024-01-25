Присцилла: Элвис и я
Режиссер:София Коппола
Жанры: Драма, Биография.
Жанры: Драма, Биография.
Какая девушка не мечтает о романе со знаменитостью? У молодой Присциллы такое желание сбылось, и судьба уготовила ей встречу с самим Элвисом Пресли. Теперь они официально — главная пара Америки, но что скрывается за фасадом счастливой жизни с кумиром всей страны?
Продолжительность:113 мин
Сценарий:София Коппола, Присцилла Пресли, Сандра Хэрмон
В ролях:Кейли Спейни, Джейкоб Элорди, Эри Коэн, Дагмара Доминчик, Тим Пост, Линн Гриффин, Дэн Бирн, Родриго Фернандес-Столл, Дэн Абрамовичи, Мэттью Шоу
Музыка:Phoenix, Дарио Веро
В ролях:Кейли Спейни, Джейкоб Элорди, Эри Коэн, Дагмара Доминчик, Тим Пост, Линн Гриффин, Дэн Бирн, Родриго Фернандес-Столл, Дэн Абрамовичи, Мэттью Шоу
Музыка:Phoenix, Дарио Веро
Производство:Италия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:25 января 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:25 января 2024
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