Присцилла: Элвис и я

Режиссер: София Коппола

Жанры: Драма, Биография.

Какая девушка не мечтает о романе со знаменитостью? У молодой Присциллы такое желание сбылось, и судьба уготовила ей встречу с самим Элвисом Пресли. Теперь они официально — главная пара Америки, но что скрывается за фасадом счастливой жизни с кумиром всей страны?

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: София Коппола, Присцилла Пресли, Сандра Хэрмон

В ролях: Кейли Спейни, Джейкоб Элорди, Эри Коэн, Дагмара Доминчик, Тим Пост, Линн Гриффин, Дэн Бирн, Родриго Фернандес-Столл, Дэн Абрамовичи, Мэттью Шоу

Музыка: Phoenix, Дарио Веро