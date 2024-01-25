162482

Присцилла: Элвис и я

Режиссер:София Коппола
Жанры: Драма, Биография.

Какая девушка не мечтает о романе со знаменитостью? У молодой Присциллы такое желание сбылось, и судьба уготовила ей встречу с самим Элвисом Пресли. Теперь они официально — главная пара Америки, но что скрывается за фасадом счастливой жизни с кумиром всей страны?

Продолжительность:113 мин
Сценарий:София Коппола, Присцилла Пресли, Сандра Хэрмон
В ролях:Кейли Спейни, Джейкоб Элорди, Эри Коэн, Дагмара Доминчик, Тим Пост, Линн Гриффин, Дэн Бирн, Родриго Фернандес-Столл, Дэн Абрамовичи, Мэттью Шоу
Музыка:Phoenix, Дарио Веро
Производство:Италия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:25 января 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 25 по 28 января
20:25 (420)
c 29 по 30 января
20:25 (370)
Мираж Синема (Мурманск молл)Зал №2
c 26 по 28 января
13:15
19:20
ГалактикаЗал Vip
c 26 по 27 января
19:25
28 января
00:15
28 января
00:15
c 30 по 31 января
21:50
ГалактикаЗал 3
29 января
13:05

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?