Приплыли!

Режиссер: Юрий Ярушников

Жанры: Комедия.

Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из «Титаника». Однако у отца Паши совсем другие планы — яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Юрий Троянкин, Юрий Ярушников, Марина Воевода

В ролях: Владимир Яглыч, Роман Фомин, Маргарита Аброськина, Александр Соколовский, Игорь Золотовицкий Мария Голицына, Василий Кортуков

Музыка: Юрий Ярушников