Приплыли!
Режиссер:Юрий Ярушников
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из «Титаника». Однако у отца Паши совсем другие планы — яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Юрий Троянкин, Юрий Ярушников, Марина Воевода
В ролях:Владимир Яглыч, Роман Фомин, Маргарита Аброськина, Александр Соколовский, Игорь Золотовицкий Мария Голицына, Василий Кортуков
Музыка:Юрий Ярушников
В ролях:Владимир Яглыч, Роман Фомин, Маргарита Аброськина, Александр Соколовский, Игорь Золотовицкий Мария Голицына, Василий Кортуков
Музыка:Юрий Ярушников
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 мая 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:19 мая 2022
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