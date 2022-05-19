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Приплыли!

Режиссер:Юрий Ярушников
Жанры: Комедия.

Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену из «Титаника». Однако у отца Паши совсем другие планы — яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Юрий Троянкин, Юрий Ярушников, Марина Воевода
В ролях:Владимир Яглыч, Роман Фомин, Маргарита Аброськина, Александр Соколовский, Игорь Золотовицкий Мария Голицына, Василий Кортуков
Музыка:Юрий Ярушников
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 мая 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
22 мая
19:00 (от 180 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
22 мая
18:30 (330)
22:30 (330)
c 23 по 25 мая
18:30 (250)
22:30 (250)

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