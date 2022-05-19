Приключения Царя
Режиссер:Давид Саакянц, Айк Саакянц
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
История эта случилась давным-давно — во время античной Олимпиады, когда в Грецию со всех сторон света съезжались лучшие атлеты. Среди славных спортсменов оказался самый настоящий Царь, прибывший из одного далекого, но очень солнечного тридевятого царства. Вместе с ним в команде — прекрасная жена, острая на язык теща, смышленая дочурка и даже домашний аист… С такой поддержкой — победа гарантирована! Но только вот незадача: их буквально по пятам преследует заклятый враг царя. Коварный злодей хочет погубить правителя за пределами его страны и занять трон.
Продолжительность:74 мин
Сценарий:Рубен Джагинян, Саркис Мноян, Давид Саакянц
В ролях:Арман Навасардян, Мкртыч Арзуманян, Джульетта Степанян, Грант Тохатян, Арташес Алексанян Заруи Бабаян, Григор Багдасарян, Нарек Дурян, Армен Газарян, Арсен Григорян
Музыка:Армен Мартиросян
В ролях:Арман Навасардян, Мкртыч Арзуманян, Джульетта Степанян, Грант Тохатян, Арташес Алексанян Заруи Бабаян, Григор Багдасарян, Нарек Дурян, Армен Газарян, Арсен Григорян
Музыка:Армен Мартиросян
Производство:Армения
Ограничения:6+
Дата релиза:19 мая 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:19 мая 2022
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