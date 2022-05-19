Приключения Царя

Режиссер: Давид Саакянц, Айк Саакянц

Жанры: Анимация.

История эта случилась давным-давно — во время античной Олимпиады, когда в Грецию со всех сторон света съезжались лучшие атлеты. Среди славных спортсменов оказался самый настоящий Царь, прибывший из одного далекого, но очень солнечного тридевятого царства. Вместе с ним в команде — прекрасная жена, острая на язык теща, смышленая дочурка и даже домашний аист… С такой поддержкой — победа гарантирована! Но только вот незадача: их буквально по пятам преследует заклятый враг царя. Коварный злодей хочет погубить правителя за пределами его страны и занять трон.

Продолжительность: 74 мин

Сценарий: Рубен Джагинян, Саркис Мноян, Давид Саакянц

В ролях: Арман Навасардян, Мкртыч Арзуманян, Джульетта Степанян, Грант Тохатян, Арташес Алексанян Заруи Бабаян, Григор Багдасарян, Нарек Дурян, Армен Газарян, Арсен Григорян

Музыка: Армен Мартиросян