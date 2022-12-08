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Приключения Тедди

Режиссер:Андреа Экербом
Жанры: Приключения, Семейный.

На рождественской ярмарке Марианна замечает ожившую игрушку — плюшевого медвежонка Тедди. Это то, о чем она мечтала всю жизнь! Однако медвежонка выигрывает другой: теперь Тедди и его новый лучший друг, ежик Болла, отправятся в новогоднее путешествие, полное приключений, чтобы вернуться к девочке.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Ларс Гудместад, Харальд Розенлёв-Эг
В ролях:Марте Клерк-Нильссен, Марианн Холе, Медина Икбал, Лене Конгсвик Йохансен, Надер Хадеми, Марианне Крогнесс, Скотт Морстад, Кай Ремлов, Мортен Руда, Ян Гуннар Рёйсе
Музыка:Стейн Йохан Григ Хальворсен, Эйвинд Андреас Скийи
Производство:Норвегия
Ограничения:6+
Дата релиза:08 декабря 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
14 декабря
15:00 (200)
18:50 (250)
c 15 по 16 декабря
11:10 (150)
15:10 (300)
19:00 (300)
c 17 по 18 декабря
11:10 (250)
15:10 (330)
19:00 (330)

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