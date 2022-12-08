Приключения Тедди

Режиссер: Андреа Экербом

Жанры: Приключения, Семейный.

На рождественской ярмарке Марианна замечает ожившую игрушку — плюшевого медвежонка Тедди. Это то, о чем она мечтала всю жизнь! Однако медвежонка выигрывает другой: теперь Тедди и его новый лучший друг, ежик Болла, отправятся в новогоднее путешествие, полное приключений, чтобы вернуться к девочке.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Ларс Гудместад, Харальд Розенлёв-Эг

В ролях: Марте Клерк-Нильссен, Марианн Холе, Медина Икбал, Лене Конгсвик Йохансен, Надер Хадеми, Марианне Крогнесс, Скотт Морстад, Кай Ремлов, Мортен Руда, Ян Гуннар Рёйсе

Музыка: Стейн Йохан Григ Хальворсен, Эйвинд Андреас Скийи