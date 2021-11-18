Приключения Пильи

Режиссер: Жюльен Фурне

Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.

Пилья – озорная девчонка-сирота, живущая на улицах города Туманвиль. Однажды, чтобы не попасться стражам замка, она наряжается принцессой и оказывается втянута в невероятные приключения. Жестокий Тристан хочет захватить трон и с помощью магического зелья превращает принца Роланда в… котоцыпа (наполовину кота, наполовину курицу). Пилья – единственная, кто может спасти принца и все королевство.

Вместе со своими немножко безумными помощниками – шутом, стражем и тремя ласками – Пилья отправляется на поиски противоядия. И, если все получится (а на пути их ждёт немало опасностей), они смогут обрести не только спасительное снадобье, но и дружную семью, которой у них никогда не было.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Жюльен Фурне

В ролях: Кэйси Чейз, Пол Борн, Жюльен Крампон, Пьер Тессьер, Готье Батту, Барбара Тиссье, Эммануэль Кюртиль, Энрике Карбальидо, Лоран Морель, Мартин Ирзенски

Музыка: Оливье Кюссак