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Приключения Пильи

Режиссер:Жюльен Фурне
Жанры: Фэнтези, Приключения, Анимация.

Пилья – озорная девчонка-сирота, живущая на улицах города Туманвиль. Однажды, чтобы не попасться стражам замка, она наряжается принцессой и оказывается втянута в невероятные приключения. Жестокий Тристан хочет захватить трон и с помощью магического зелья превращает принца Роланда в… котоцыпа (наполовину кота, наполовину курицу). Пилья – единственная, кто может спасти принца и все королевство.

Вместе со своими немножко безумными помощниками – шутом, стражем и тремя ласками – Пилья отправляется на поиски противоядия. И, если все получится (а на пути их ждёт немало опасностей), они смогут обрести не только спасительное снадобье, но и дружную семью, которой у них никогда не было.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Жюльен Фурне
В ролях:Кэйси Чейз, Пол Борн, Жюльен Крампон, Пьер Тессьер, Готье Батту, Барбара Тиссье, Эммануэль Кюртиль, Энрике Карбальидо, Лоран Морель, Мартин Ирзенски
Музыка:Оливье Кюссак
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:18 ноября 2021
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