Приключения панды
Режиссер:Рихард Клаус, Карстен Килерих
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.
Юный, но отважный панда по имени Пан отправляется в Африку, чтобы спасти свою лучшую подругу — дракона Цзелун. Теперь его ждёт захватывающее путешествие в удивительный для него мир гор, пустынь и джунглей. Полагаясь на свой ум, доброту и находчивость, он заведёт множество новых друзей среди местных обитателей, ведь у храбрости нет размера, а настоящая дружба не знает преград.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Рихард Клаус, Карстен Килерих, Роб Спрэклинг
В ролях:Юта Вонг Лой Синг, Георгина Вербаан, Негатив, Том Хоффман, Шарль Уда, Тулани Нзонзо, Стандиле Нкоси, Кэндис Модиселл, Намиса Мдалосе, Сайлэс Лекгоати
Музыка:Виджай Бирепут
В ролях:Юта Вонг Лой Синг, Георгина Вербаан, Негатив, Том Хоффман, Шарль Уда, Тулани Нзонзо, Стандиле Нкоси, Кэндис Модиселл, Намиса Мдалосе, Сайлэс Лекгоати
Музыка:Виджай Бирепут
Производство:Дания, Нидерланды, Франция, Германия, Эстония
Ограничения:6+
Дата релиза:25 апреля 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:25 апреля 2024
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