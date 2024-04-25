Приключения панды

Режиссер: Рихард Клаус, Карстен Килерих

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.

Юный, но отважный панда по имени Пан отправляется в Африку, чтобы спасти свою лучшую подругу — дракона Цзелун. Теперь его ждёт захватывающее путешествие в удивительный для него мир гор, пустынь и джунглей. Полагаясь на свой ум, доброту и находчивость, он заведёт множество новых друзей среди местных обитателей, ведь у храбрости нет размера, а настоящая дружба не знает преград.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Рихард Клаус, Карстен Килерих, Роб Спрэклинг

В ролях: Юта Вонг Лой Синг, Георгина Вербаан, Негатив, Том Хоффман, Шарль Уда, Тулани Нзонзо, Стандиле Нкоси, Кэндис Модиселл, Намиса Мдалосе, Сайлэс Лекгоати

Музыка: Виджай Бирепут