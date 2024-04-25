162789

Приключения панды

Режиссер:Рихард Клаус, Карстен Килерих
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.

Юный, но отважный панда по имени Пан отправляется в Африку, чтобы спасти свою лучшую подругу — дракона Цзелун. Теперь его ждёт захватывающее путешествие в удивительный для него мир гор, пустынь и джунглей. Полагаясь на свой ум, доброту и находчивость, он заведёт множество новых друзей среди местных обитателей, ведь у храбрости нет размера, а настоящая дружба не знает преград.

Продолжительность:84 мин
Сценарий:Рихард Клаус, Карстен Килерих, Роб Спрэклинг
В ролях:Юта Вонг Лой Синг, Георгина Вербаан, Негатив, Том Хоффман, Шарль Уда, Тулани Нзонзо, Стандиле Нкоси, Кэндис Модиселл, Намиса Мдалосе, Сайлэс Лекгоати
Музыка:Виджай Бирепут
Производство:Дания, Нидерланды, Франция, Германия, Эстония
Ограничения:6+
Дата релиза:25 апреля 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 25 апреля по 1 мая
13:00 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 30 апреля по 1 мая
11:30 (300)
15:40 (420)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?