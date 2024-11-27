Приключения Паддингтона 3 Режиссер: Дагал Уилсон

Жанры: Комедия, Приключения, Детектив, Семейный. Паддингтон, ставший полноправным членом семьи Браунов и гражданином Великобритании, отправляется в гости к тетушке Люси на свою далекую родину — в Перу. Продолжительность: 106 мин Сценарий: Джон Фостер, Джеймс Ламонт, Майкл Бонд

В ролях: Бен Уишоу, Имелда Стонтон, Оливер Молтман, Джоэль Фрай, Робби Ги, Санджив Бхаскар, Бен Миллер, Джессика Хайнс, Мадлен Харрис, Эмили Мортимер

Музыка: Дарио Марианелли Производство: Великобритания, Франция, Япония, США

Ограничения: 6+

Дата релиза: 27 ноября 2024

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