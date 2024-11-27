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Приключения Паддингтона 3

Режиссер:Дагал Уилсон
Жанры: Комедия, Приключения, Детектив, Семейный.

Паддингтон, ставший полноправным членом семьи Браунов и гражданином Великобритании, отправляется в гости к тетушке Люси на свою далекую родину — в Перу.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Джон Фостер, Джеймс Ламонт, Майкл Бонд
В ролях:Бен Уишоу, Имелда Стонтон, Оливер Молтман, Джоэль Фрай, Робби Ги, Санджив Бхаскар, Бен Миллер, Джессика Хайнс, Мадлен Харрис, Эмили Мортимер
Музыка:Дарио Марианелли
Производство:Великобритания, Франция, Япония, США
Ограничения:6+
Дата релиза:27 ноября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 28 ноября по 1 декабря
14:50 (500)
c 2 по 4 декабря
14:50 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
30 ноября
20:10 (400)
1 декабря
11:30 (280)
13:40 (350)
15:50 (400)
18:00 (400)
20:10 (400)
c 2 по 4 декабря
11:30 (200)
13:40 (300)
15:50 (300)
18:00 (370)
20:10 (370)

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