Приключения Паддингтона 3
Режиссер:Дагал Уилсон
Жанры: Комедия, Приключения, Детектив, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Детектив, Семейный.
Паддингтон, ставший полноправным членом семьи Браунов и гражданином Великобритании, отправляется в гости к тетушке Люси на свою далекую родину — в Перу.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Джон Фостер, Джеймс Ламонт, Майкл Бонд
В ролях:Бен Уишоу, Имелда Стонтон, Оливер Молтман, Джоэль Фрай, Робби Ги, Санджив Бхаскар, Бен Миллер, Джессика Хайнс, Мадлен Харрис, Эмили Мортимер
Музыка:Дарио Марианелли
В ролях:Бен Уишоу, Имелда Стонтон, Оливер Молтман, Джоэль Фрай, Робби Ги, Санджив Бхаскар, Бен Миллер, Джессика Хайнс, Мадлен Харрис, Эмили Мортимер
Музыка:Дарио Марианелли
Производство:Великобритания, Франция, Япония, США
Ограничения:6+
Дата релиза:27 ноября 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:27 ноября 2024
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