Приключения динозавров

Режиссер: Юй Чжун

Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация, Семейный.

Гениальный звёздный агент Джей Хрю Бонд отправляется на планету, на которой была найдена группа древних динозавров. На планете Джей Хрю Бонд попадает в передел с тиранозавром и пропадает с космических радаров. Отважный помощник Джей Хрю Бонда тигрёнок Вуди отправляется на планету, чтобы спасти звёздного агента.

На планете Вуди встречает динозавриху Яю, Ушастика Натти и беззубого и доброго динозавра Шарпи. Вуди узнаёт, что армия хищных динозавров досаждает племени травоядных и Вуди вместе и храбрыми друзьями решают помочь Яе справиться с нападками хищников, по пути спасения Джей Хрю Бонда, но кого из них действительно потребуется спасать?

Продолжительность: 83 мин