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Приключения динозавров

Режиссер:Юй Чжун
Жанры: Фантастика, Приключения, Анимация, Семейный.

Гениальный звёздный агент Джей Хрю Бонд отправляется на планету, на которой была найдена группа древних динозавров. На планете Джей Хрю Бонд попадает в передел с тиранозавром и пропадает с космических радаров. Отважный помощник Джей Хрю Бонда тигрёнок Вуди отправляется на планету, чтобы спасти звёздного агента.

На планете Вуди встречает динозавриху Яю, Ушастика Натти и беззубого и доброго динозавра Шарпи. Вуди узнаёт, что армия хищных динозавров досаждает племени травоядных и Вуди вместе и храбрыми друзьями решают помочь Яе справиться с нападками хищников, по пути спасения Джей Хрю Бонда, но кого из них действительно потребуется спасать?

Продолжительность:83 мин
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:25 января 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 25 по 28 января
12:30 (350)
c 29 по 30 января
12:25 (300)
Мираж Синема (Мурманск молл)Зал №6
c 26 по 28 января
11:15

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