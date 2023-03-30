Приключения Аргонавтов

Режиссер: Давид Ало, Эрик Тости, Жан-Франсуа Тости

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Отважная мышка Пэтти живёт в самом сердце Древней Греции, где возможно абсолютно всё. Восхищаясь местными героями и небесными богами, она отчаянно мечтает о великом приключении. Однако её лучший друг, большой и очень тревожный кот Сэм, изо всех сил старается защитить её от любых опасностей. Но когда их городок угрожает разрушить сам Посейдон, Пэтти и Сэм вынуждены отправиться в захватывающее путешествие, полное невероятных мест и причудливых созданий прямиком из мифов.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Давид Ало, Эрик Тости, Жан-Франсуа Тости

В ролях: Кейси Чейз, Кристоф Лемуан, Эммануэль Кюртиль, Мишель Туро, Пьер Ришар, Франц Конфьак, Жером Паувельс, Барбара Тиссье, Пол Борн, Эммануэль Гарихо

Музыка: Оливье Кюссак