Приключения Аргонавтов
Режиссер:Давид Ало, Эрик Тости, Жан-Франсуа Тости
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Отважная мышка Пэтти живёт в самом сердце Древней Греции, где возможно абсолютно всё. Восхищаясь местными героями и небесными богами, она отчаянно мечтает о великом приключении. Однако её лучший друг, большой и очень тревожный кот Сэм, изо всех сил старается защитить её от любых опасностей. Но когда их городок угрожает разрушить сам Посейдон, Пэтти и Сэм вынуждены отправиться в захватывающее путешествие, полное невероятных мест и причудливых созданий прямиком из мифов.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Давид Ало, Эрик Тости, Жан-Франсуа Тости
В ролях:Кейси Чейз, Кристоф Лемуан, Эммануэль Кюртиль, Мишель Туро, Пьер Ришар, Франц Конфьак, Жером Паувельс, Барбара Тиссье, Пол Борн, Эммануэль Гарихо
Музыка:Оливье Кюссак
В ролях:Кейси Чейз, Кристоф Лемуан, Эммануэль Кюртиль, Мишель Туро, Пьер Ришар, Франц Конфьак, Жером Паувельс, Барбара Тиссье, Пол Борн, Эммануэль Гарихо
Музыка:Оливье Кюссак
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:30 марта 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:30 марта 2023
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