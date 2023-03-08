При чем тут любовь?

Режиссер: Шекхар Капур

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Лучшие друзья с детства Зои и Казим всегда одинаково относились к таким понятиям, как любовь и брак. Но вот Зои уже много лет не может найти свою настоящую любовь во всем Лондоне, в то время как Казим вдруг решает жениться на совершенно незнакомой девушке, выбранной его родителями. Озадаченная Зои отправляется вместе с ним в путешествие на его большую свадьбу, чтобы снять свой первый фильм и, главное, ответить на важнейший вопрос — а при чем тут любовь?

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Джемайма Кхан

В ролях: Лили Джеймс, Эмма Томпсон, Шазад Латиф, Оливер Крис, Ношин Феникс, Азим Чодри, Шабана Азми, Sajal Ali, Никкита Чадха, Элис Орр-Юинг

Музыка: Нитин Соунэй