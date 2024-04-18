Претенденты
Режиссер:Лука Гуаданьино
Жанры: Драма, Мелодрама, Спорт.
Жанры: Драма, Мелодрама, Спорт.
2019 год. Теннисист Арт Дональдсон переживает не лучший период в карьере, поэтому, чтобы поднять его моральный дух и укрепить веру в себя, его жена и по совместительству тренер Таши предлагает принять участие в турнире серии ATP Challenger. В прошлом она сама была многообещающей спортсменкой, но не смогла восстановиться после травмы колена, и теперь все силы вкладывает в мужа. В финале Арт выходит на бывшего парня Таши и некогда своего лучшего друга Патрика Цвейга, для которого победа тоже становится делом принципа.
Продолжительность:131 мин
Сценарий:Джастин Куритцкес
В ролях:Майк Фейст, Джош О’Коннор, Зендея, Дарнелл Эпплинг, Bryan Doo, Shane T Harris, Нада Деспотович, Joan Mcshane, Крис Фаулер, Мэри Джо Фернандес
Музыка:Трент Резнор, Аттикус Росс
В ролях:Майк Фейст, Джош О’Коннор, Зендея, Дарнелл Эпплинг, Bryan Doo, Shane T Harris, Нада Деспотович, Joan Mcshane, Крис Фаулер, Мэри Джо Фернандес
Музыка:Трент Резнор, Аттикус Росс
Производство:США, Италия
Ограничения:18+
Дата релиза:18 апреля 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:18 апреля 2024
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