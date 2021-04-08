Препод: История Галатеи

Режиссер: Антон Сигурдссон

Жанры: Драма, Триллер, Криминал.

Брэдли живет двойной жизнью: днём он профессор престижного колледжа и примерный семьянин, а ночью — маньяк, похищающий молодых девушек. Он просчитывает каждый свой шаг, выбирая себе жертву, оставляя на кровати платье желтого цвета для каждой из них. Обладая цепким умом, Брэдли изощренно ломает сознание похищенных девушек, пробуждая в них стокгольмский синдром. Хэйли — умная студентка, с сильным, мятежным характером однажды обнаруживает у себя на кровати желтое платье.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Антон Сигурдссон

В ролях: Анна Элизабет, Анна Мари Доббинс, Кайли Дельре, Энтони Дель Негро, Адам Дорси, Хезер Фусари, Синди Хоган, Кристи Коули, Виктор Ривера, Дариус Девонтэй Грин

Музыка: Кристьян Стурла Бьярнасон