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Праздники

Режиссер:Борис Дергачев
Жанры: Комедия.

В жизни Натальи Пыжовой всё отлично: крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только дочерей замуж выдать. Но идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж, оказывается, изменник, а дочери со своими женихами, мягко говоря, не очень-то счастливы. Когда всё семейство собирается вместе на очередное торжество, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью до основания, или сделают её только крепче.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Денис Шенин, Дмитрий Ковалев, Антон Зайцев
В ролях:Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Сергей Канаев, Никита Павленко, Инга Оболдина, Вячеслав Чепурченко, Денис Парамонов, Сергей Бурунов
Музыка:Андрей Тимонин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:07 сентября 2023
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ГалактикаЗал 2
c 7 по 8 сентября
13:40 (330)
c 9 по 10 сентября
13:40 (430)
c 11 по 13 сентября
13:40 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
8 сентября
21:10 (500)
c 9 по 10 сентября
17:30 (400)
19:20 (500)
21:10 (500)
ГалактикаЗал 4
8 сентября
23:25 (500)
9 сентября
19:30 (500)
10 сентября
19:25 (500)
11 сентября
23:25 (500)
12 сентября
23:25 (500)
13 сентября
23:25 (500)
ГалактикаЗал 1
c 8 по 10 сентября
21:05 (430)
c 11 по 13 сентября
21:05 (390)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
8 сентября
20:15 (250)
c 9 по 10 сентября
11:30 (200)
13:15 (250)
15:00 (280)
16:45 (280)
18:30 (280)
20:15 (280)

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