Праздники
Режиссер:Борис Дергачев
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
В жизни Натальи Пыжовой всё отлично: крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только дочерей замуж выдать. Но идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж, оказывается, изменник, а дочери со своими женихами, мягко говоря, не очень-то счастливы. Когда всё семейство собирается вместе на очередное торжество, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью до основания, или сделают её только крепче.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Денис Шенин, Дмитрий Ковалев, Антон Зайцев
В ролях:Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Сергей Канаев, Никита Павленко, Инга Оболдина, Вячеслав Чепурченко, Денис Парамонов, Сергей Бурунов
Музыка:Андрей Тимонин
В ролях:Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Сергей Канаев, Никита Павленко, Инга Оболдина, Вячеслав Чепурченко, Денис Парамонов, Сергей Бурунов
Музыка:Андрей Тимонин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:07 сентября 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:07 сентября 2023
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