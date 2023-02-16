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Праведник

Режиссер:Сергей Урсуляк
Жанры: Драма, История, Военный.

1942 год. Офицер Красной армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших расправы. Этим измученным голодом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы обрести надежду на спасение и веру в будущее.

Продолжительность:140 мин
Сценарий:Геннадий Островский
В ролях:Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Фёдор Добронравов, Евгений Ткачук, Юлия Витрук, Любовь Константинова, Марк Эйдельштейн, Мария Золотухина, Константин Хабенский, Довале Гликман
Музыка:Василий Тонковидов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:16 февраля 2023
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c 27 февраля по 1 марта
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26 февраля
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27 февраля
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1 марта
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
26 февраля
11:20 (250)
14:35 (300)
17:50 (330)
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c 27 февраля по 1 марта
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17:50 (200)
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