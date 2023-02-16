Праведник

Режиссер: Сергей Урсуляк

Жанры: Драма, История, Военный.

1942 год. Офицер Красной армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших расправы. Этим измученным голодом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы обрести надежду на спасение и веру в будущее.

Продолжительность: 140 мин

Сценарий: Геннадий Островский

В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Фёдор Добронравов, Евгений Ткачук, Юлия Витрук, Любовь Константинова, Марк Эйдельштейн, Мария Золотухина, Константин Хабенский, Довале Гликман

Музыка: Василий Тонковидов