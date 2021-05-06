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Прабабушка лёгкого поведения

Режиссер:Марюс Вайсберг
Жанры: Комедия.

1980 год, вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию – разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории.

Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни… И все это – в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.

Сценарий:Саид Давдиев, Гаджи Атаев, Александр Онипко
В ролях:Александр Ревва, Глюкоза, Марина Федункив, Евгений Герчаков, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Бардо, Максим Лагашкин, Игорь Жижикин, Ирина Бякова
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:06 мая 2021
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 1 по 2 мая
21:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 1 по 2 мая
16:00 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
1 мая
17:15 (250 р.)
2 мая
17:00 (250 р.)
3 мая
17:00 (250 р.)
4 мая
17:00 (250 р.)
5 мая
17:00 (250 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
1 мая
19:25 (250 р.)
ГалактикаЗал 2
c 1 по 5 мая
17:20 (от 250 Р)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
1 мая
20:25 (250 р.)
3 мая
11:35 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 2 по 5 мая
21:10 (250 р.)

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