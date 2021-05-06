Прабабушка лёгкого поведения

Режиссер: Марюс Вайсберг

Жанры: Комедия.

1980 год, вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию – разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории.

Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни… И все это – в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.

Сценарий: Саид Давдиев, Гаджи Атаев, Александр Онипко

В ролях: Александр Ревва, Глюкоза, Марина Федункив, Евгений Герчаков, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Бардо, Максим Лагашкин, Игорь Жижикин, Ирина Бякова

