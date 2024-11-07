Поймай собаку если сможешь

Режиссер: Анна Курбатова

Жанры: Комедия, Приключения.

Папа десятилетней Луши, писатель-неудачник Борис Колечкин, работает продавцом-консультантом у Лушиной мамы Алины. Когда-то та предпочла его Сергею Амиантову, от которого сейчас зависит судьба её бизнеса. Алина, Луша и Борис по приглашению Амиантова едут к нему на новогодний карнавал. Там между мужчинами начинается поединок. Луша как может помогает отцу. Колечкиным невдомёк, что в недоеденном хот-доге, которым бездомный пёс Карузо угостил их собаку Кристи, было спрятано похищенное кольцо древнеегипетской царицы Нефертити. Похитители бесценного кольца устраивают в отсутствие хозяев дома у Колечкиных охоту на Кристи. Им противостоит влюблённый в Кристи Карузо, которого приютила семья.

Сценарий: Александр Пронин, Борис Бердыев

В ролях: Наталья Чистякова-Ионова, Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев, Мария Столярова, Полина Айнутдинова

