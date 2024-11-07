Поймай собаку если сможешь
Режиссер:Анна Курбатова
Жанры: Комедия, Приключения.
Жанры: Комедия, Приключения.
Папа десятилетней Луши, писатель-неудачник Борис Колечкин, работает продавцом-консультантом у Лушиной мамы Алины. Когда-то та предпочла его Сергею Амиантову, от которого сейчас зависит судьба её бизнеса. Алина, Луша и Борис по приглашению Амиантова едут к нему на новогодний карнавал. Там между мужчинами начинается поединок. Луша как может помогает отцу. Колечкиным невдомёк, что в недоеденном хот-доге, которым бездомный пёс Карузо угостил их собаку Кристи, было спрятано похищенное кольцо древнеегипетской царицы Нефертити. Похитители бесценного кольца устраивают в отсутствие хозяев дома у Колечкиных охоту на Кристи. Им противостоит влюблённый в Кристи Карузо, которого приютила семья.
Сценарий:Александр Пронин, Борис Бердыев
В ролях:Наталья Чистякова-Ионова, Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев, Мария Столярова, Полина Айнутдинова
В ролях:Наталья Чистякова-Ионова, Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев, Мария Столярова, Полина Айнутдинова
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:07 ноября 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:07 ноября 2024
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